🇱🇻 Liepaja – Young Boys 🇨🇭 Typy, kursy (21.07.2022)

Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e to jedna z tych par, gdzie jest zdecydowany faworyt. Young Boys Berno zaczyna rywalizacje od 艂otewskiej Lipawy. Miejscowi raczej na tym zako艅cz膮 sw贸j udzia艂 w europejskich pucharach. Dla nich to jednak spore wydarzenie. W ko艅cu ich rywal gra艂 przed chwil膮 w Lidze Mistrz贸w.

Liepaja – Young Boys zapowied藕 (czwartek, 16:00)

FK Liepaja to obecnie czwarty zesp贸艂 ligi 艂otewskiej. Warto jednak doda膰, 偶e do puchar贸w dostali si臋 jako dru偶yna, kt贸ra zaj臋艂a trzecie miejsce w lidze. Sezon na 艁otwie trwa w najlepsze, a do ko艅ca rozgrywek jest ju偶 bli偶ej ni偶 dalej. Wszystko przez granie systemem wiosna-jesie艅. W pierwszej rundzie Liepaja ogra艂a kosowski zesp贸艂 Gjilani, chocia偶 przegrali wyjazdowy mecz 0:1. Dopiero w domu uda艂o si臋 pokona膰 przeciwnik贸w 3:1.

Young Boys Berno rozpocz臋艂o sezon kilka dni temu. 4:0 z mistrzem kraju FC Zurich robi wra偶enie. Teraz maj膮 rywala znacznie 艂atwiejszego i takiego, kt贸rego powinni rozbi膰. YBB mog膮 powalczy膰 o wysokie cele w Lidze Konferencji, skoro w ubieg艂ym sezonie byli w fazie grupowej Ligi Mistrz贸w. W lidze dopiero trzecie miejsce – za Zurichem i Basel – ale miano najlepszego ataku – 80 goli – utrzymali.

Liepaja – Young Boys kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Liepaja wygra, kurs: 16,00

remis, kurs: 7,00

Young Boys wygra, kurs: 1,16

Liepaja – Young Boys nasze typy

Chyba nikt nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e go艣cie powinni ju偶 na 艁otwie za艂atwi膰 spraw臋 awansu, wysokim zwyci臋stwem.

Nasze typy Young Boys (-1) 1,47 Zagraj

Zagraj Young Boys powy偶ej 2,5 bramki 1,85 Zagraj

Liepaja – Young Boys fakty meczowe

Gospodarze to obecnie czwarty zesp贸艂 ligi 艂otewskiej. W ubieg艂ym sezonie zaj臋li trzecie miejsce

W pierwszej rundzie Liepaja ogra艂a kosowskie Gjilani – 0:1 na wyje藕dzie i 3:1 w domu

Young Boys Berno poprzedni sezon ligowy zako艅czy艂 na trzecim miejscu

W miniony weekend sto艂eczna ekipa rozpocz臋艂a nowe rozgrywki od wygranej 4:0 z mistrzem FC Zurich

To pierwsze spotkanie tych ekip w historii

