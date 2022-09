Manchester United – Arsenal 🇬🇧 Typy, kursy (04.09.2022)

Szlagierowym spotkaniem sz贸stej kolejki Premier League b臋dzie konfrontacja Manchesteru United z Arsenalem. Gospodarze niedzielnego meczu wygrali trzy poprzednie spotkania, z kolei Kanonierzy zasiadaj膮 na fotelu lidera z kompletem pi臋tnastu punkt贸w.

Manchester United – Arsenal zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Pocz膮tek sezonu by艂 dla Manchesteru United bardzo nieudany. Pi艂karze Erika ten Haga przegrali 1:2 z Brighton oraz 0:4 z Brentford. W pewnym momencie zesp贸艂 Czerwonych Diab艂贸w sta艂 si臋 g艂贸wnym obiektem drwin ze strony kibic贸w ligi angielskiej. Reakcja dru偶yny z Old Trafford by艂a jednak odpowiednia i od trzeciej serii mecz贸w Manchester zgromadzi艂 na swoim koncie komplet dziewi臋ciu oczek. Dobra passa rozpocz臋艂a si臋 od pokonania Liverpoolu 2:1, a w kolejnych dw贸ch meczach po 1:0 uda艂o si臋 ogra膰 Southampton oraz Leicester. Wiele wskazuje jednak na to, 偶e tym razem zadanie b臋dzie jeszcze trudniejsze, bowiem do Teatru Marze艅 zawita lider tabeli.

Z uwagi na obecn膮 form臋 i sytuacj臋 w tabeli jako faworyta w tym spotkaniu wskazujemy Arsenal. Kanonierzy w pierwszych pi臋ciu kolejkach Premier League zdobyli komplet pi臋tnastu punkt贸w. Sezon rozpocz膮艂 si臋 dla nich od wygranej 2:0 nad Crystal Palace, a w drugiej kolejce ograne 4:2 zosta艂o Leicester. Najbardziej efektowne okaza艂o si臋 zwyci臋stwo nad Bournemouth, w kt贸rym to meczu Arsenal triumfowa艂 3:0. W ostatnich dw贸ch spotkaniach podopieczni Mikela Artety wygrywali ju偶 skromniej – 2:1 nad Fulham oraz Aston Villa. Kolejnym przystankiem na drodze londy艅czyk贸w b臋dzie Old Trafford – naszym zdaniem r贸wnie偶 i tam Arsenal zgarnie pe艂n膮 pul臋.

Manchester United – Arsenal nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego meczu, ale stawiamy, 偶e ostatecznie swoje sz贸ste zwyci臋stwo z rz臋du聽 odnios膮 Kanonierzy.

Nasze typy Arsenal wygra 5 z艂 ZAGRAJ

Manchester United – Arsenal kursy bukmacher贸w

Arsenal wygra – kurs 50.00

Co nale偶y zrobi膰, aby skorzysta膰 z tej promocji?

Manchester United – Arsenal fakty meczowe

Arsenal zajmuje pierwsze miejsce w tabeli i wygra艂 wszystkie mecze w tym sezonie Premier League

Manchester United wygra艂 trzy ostatnie mecze w Premier League i straci艂 w nich jednego gola

W poprzednim meczu obu dru偶yn, Arsenal pokona艂 Manchester United 3:1

Manchester United pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Leicester – Manchester United 0:1

Southampton – Manchester United 0:1

Manchester United – Liverpool 2:1

Brentford – Manchester United 4:0

Manchester United – Brighton 1:2

Arsenal pi臋膰 poprzednich spotka艅

Arsenal – Aston Villa 2:1

Arsenal – Fulham 2:1

Bournemouth – Arsenal 0:3

Arsenal – Leicester 4:2

Crystal Palace – Arsenal 0:2