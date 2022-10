Chelsea – Manchester United. Typy, kursy (22.10.2022)

Hit kolejki w Premier League. Na Stamford Bridge spotkanie drużyn, które w ostatnich dniach i tygodniach spisują się naprawdę dobrze. Dla jednych i drugich to okazja, by zbliżyć się do ligowego podium i uciekać przed Liverpoolem. Kto będzie górą w Londynie?

Chelsea – Manchester United zapowiedź (sobota, 18:30)

Ekipa Grahama Pottera dopiero na Brentford zatrzymała się ze swoją świetną serią. Mowa o czterech kolejnych wygranych w lidze, do których dołożyli wygrane przeciwko Milanowi w Lidze Mistrzów. W Premier League czwarte miejsce, do tego prowadzenie w grupie Ligi Mistrzów. Sytuacja opanowana i wydaje się, że przed Chelsea znacznie lepszy czas, niż to było na początku rozgrywek.

Manchester United po porażce w derbach także odżył. Ograł Omonie w europejskich pucharach, ale i w lidze robi swoje. Ostatnio pokonali w niezłym stylu Tottenham i są na piątym miejscu. Muszą pamiętać, że powoli za ich plecami budzi się Liverpool, zatem ekipa Erika ten Haga musi nadal być czujna. Tym bardziej że nadal swoje żale wylewa Cristiano Ronaldo, dla którego drużyna już dawno temu przestała być ważna i demonstruje to, na każdym kroku.

Chelsea – Manchester United kursy bukmacherów

Chelsea – Manchester United nasze typy

Chelsea – Manchester United fakty meczowe

Spotkanie czwartej z piątą ekipą Premier League. Obie drużyny dzieli punkt: 20 do 19 na korzyść gospodarzy

Chelsea ma serię pięciu meczów bez porażki w lidze. Dopiero z Brentford stracili punkty, wcześniej wygrywali

Licząc wszystkie rozgrywki, Chelsea nie straciła gola w pięciu kolejnych grach. Ostatnim zespołem, który im strzelił gola, było Crystal Palace 1 października

Manchester United ma serie trzech meczów bez straty gola

Czerwone Diabły licząc wszystkie rozgrywki mają serie 4 wygranych i jednego remisu. W lidze to 2-1-0

Ostatni pojedynek tych ekip zakończył się remisem 1:1

Inne mecze

Nottingham – Liverpool (sobota)