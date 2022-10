🇳🇱 Ajax – Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (26.10.2022)

W tej grupie niemal wszystko jasne. Niemal, bowiem jeszcze Ajax ma cie艅 szansy na awans do 1/8 fina艂u. Musi jednak pokona膰 najpierw Liverpool. The Reds nadal w sinusoidalnej dyspozycji, wi臋c s膮 do z艂apania.

Ajax – Liverpool zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Ciekawie zapowiada si臋 starcie w Amsterdamie. Ajax w tej edycji radzi sobie nadspodziewanie s艂abo. Tylko trzy punkty za wygran膮 z Rangersami, a do tego a偶 12 straconych goli. Oczywi艣cie, a偶 10 z nich stracili w dw贸ch meczach z Napoli, to jednak nadal wygl膮da 藕le. W lidze Ajax strzela mn贸stwo goli, a w LM te偶 nie jest z tym 藕le – dwie sztuki na mecz. Musi jednak zdecydowanie poprawi膰 defensyw臋, co b臋dzie trudne przed takim spotkaniem z LFC.

Liverpool po pewnych triumfach z Rangersami, pokona艂 tak偶e Manchester City i West Ham w lidze. Wydawa艂o si臋, 偶e wszystko jest w porz膮dku, a tu w weekend ogra艂o ich Nottingham Forest! Pora偶ka z czerwon膮 latarni膮 Premier League z pewno艣ci膮 musia艂a bole膰. Teraz jednak czas oczy艣ci膰 g艂owy i pokona膰 Ajax, by zapewni膰 sobie awans do 1/8 fina艂u. Wygrana tak偶e mog艂aby przed艂u偶y膰 nadzieje – niewielkie, ale jednak – na wygran膮 w grupie.

Ajax – Liverpool kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Ajax wygra, kurs: 3.75

Remis, kurs: 4.10

Liverpool wygra, kurs: 1.88

Ajax – Liverpool nasze typy

Liczymy na wiele goli z obu stron w tym spotkaniu.

Nasze typy Obie strzel膮 1,48 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 3,5 bramki 2,19 Zagraj

Ajax – Liverpool fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z drug膮 dru偶yn膮 grupy A. Obie ekipy dzieli 6pkt: 3 do 9 na korzy艣膰 go艣ci

Ajax musi wygra膰 dwa ostatnie mecze w grupie i mie膰 lepszy bilans mecz贸w bezpo艣rednich od Liverpoolu, by awansowa膰 dalej

Liverpoolowi wystarczy remis w jednym z dw贸ch ostatnich spotka艅, by awansowa膰

W pierwszym meczu tych ekip by艂o 2:1 dla Liverpoolu

