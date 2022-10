Lyon – Lille 🇫🇷 Typy, kursy (30.10.2022)

Ostatni mecz 13. kolejki Ligue 1. Do Lyonu przyje偶d偶a rozp臋dzone Lille. Gospodarze mo偶e jeszcze nie s膮 w super humorach, ale Laurent Blanc sprawi艂, 偶e wygrali na wyje藕dzie. To znaczy, 偶e jest szansa na prze艂om w Dolinie Rodanu.

Lyon – Lille zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Lyon fatalnie wszed艂 w sezon. Sporo pora偶ek i nadal kompletne uzale偶nienie si臋 od punktowania w domu. Jeszcze do ubieg艂ego tygodnia rozk艂ad punkt贸w wygl膮da艂 absurdalnie: 13 u siebie i 1 na wyje藕dzie. Wygrana w Montpellier by艂a pierwsz膮 wyjazdow膮 w tym sezonie. Dodatkowo uda艂o si臋 przerwa膰 seri臋 sze艣ciu mecz贸w bez wygranej. W nich OL zgarn膮艂 tylko jeden punkt. Od niedawna nowym trenerem zespo艂u jest Laurent Blanc. By膰 mo偶e on tchnie nowego ducha w zesp贸艂, kt贸ry chcia艂by wr贸ci膰 do czo艂贸wki ligi franuskiej.

Lille w ostatnich tygodniach w gazie. 12 na 15 mo偶liwych punkt贸w w pi臋ciu ostatnich grach. Pokonali Tuluz臋, Lens, Strasbourg czy Monaco po szalonym meczu 4:3. W mi臋dzyczasie przegrali tylko z rewelacyjnym Lorient. Seria kapitalna i trzeba przyzna膰, 偶e Les Dogues robi膮 wra偶enie coraz lepsze. W tym momencie ju偶 sz贸ste miejsce, ale ewentualne zwyci臋stwo w najbli偶szy weekend mog艂oby im da膰 awans nawet na czwart膮 lokat臋. Mo偶e pom贸c tym Jonathan David. Kanadyjczyk ma w tym sezonie 9 goli i trzy asysty i w klasyfikacji kanadyjskiej jest zaraz za Neymarem i Messim, ale przed Mbappe!

Lyon – Lille kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lyon, kurs: 2.10

Remis, kurs: 3.75

Lille, kurs: 3.40

Lyon – Lille nasze typy

Stawiamy na 偶ywy mecz, w kt贸rym padn膮 gole z obu stron.

Lyon – Lille fakty meczowe

Spotkanie 贸smej z sz贸st膮 ekip膮 Ligue1. Obie ekipy dzieli 5pkt: 17 do 22 na korzy艣膰 go艣ci

Lyon w miniony weekend wygra艂 z Montpellier i prze艂ama艂 seri臋 sze艣ciu mecz贸w bez wygranej, w kt贸rych zdoby艂 tylko punkt

Od niedawna nowym trenerem Lyonu jest Laurent Blanc

Lille wygra艂o trzy ostatnie mecze ligowe, a pi臋ciu ostatnich grach zgarn臋艂o 12 na 15 mo偶liwych punkt贸w

Ostatni mecz mi臋dzy tymi ekipami zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Lille 1:0

