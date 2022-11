Hertha – Bayern 🇩🇪 Typy, kursy (05.11.2022)

Pojedynek Dawida z Goliatem w sobotnie popo艂udnie w Bundeslidze. Faworyt potyczki na Olympiastadion mo偶e by膰 jeden. Bayern 艣wie偶o po zdobyciu kompletu punkt贸w w grupie Ligi Mistrz贸w. Cel jest jeden: pozycja lidera przed mundialem.

Hertha – Bayern zapowied藕 (sobota, 15:30)

Ju偶 siedem mecz贸w trwa zwyci臋ska seria Bayernu. Ostatni raz, gdy nie wygrali meczu, to der Klassiker i pechowy remis 2:2 w Dortmundzie. Od tamtej pory Liga Mistrz贸w oraz liga i puchar daj膮 same triumfy. S膮 ju偶 w 1/8 fina艂u, gdzie w poniedzia艂ek poznaj膮 swojego rywala. W lidze drugie miejsce, ale jeszcze trzy kolejki i chcieliby przeskoczy膰 Union Berlin przed mundialem. Zimowa na pozycji lidera to obowi膮zek dla Bayernu, zatem nawet nieobecno艣膰 Thomasa Mullera czy Mathijsa De Ligta nie powinna przeszkodzi膰 w osi膮gni臋ciu celu.

Hertha Berlin tu偶 nad stref膮 spadkow膮. 11 punkt贸w, z kt贸rych wi臋kszo艣膰 zdobyta u siebie – 7. Nadal jednak ten bilans nie mo偶na nazwa膰 za wybitny, bowiem u siebie odnie艣li tylko jedno zwyci臋stwo – z najs艂abszym Schalke. Poza tym a偶 cztery remisy i dwie pora偶ki. Teraz rywal taki, kt贸ry raczej nie pozostawi im z艂udze艅 dotycz膮cych miejsca w szeregu. Ostatnia seria te偶 wiele m贸wi – jedna wygrana w siedmiu ostatnich spotkaniach.

Hertha – Bayern kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Hertha wygra, kurs: 9.50

Remis, kurs: 6.75

Bayern wygra, kurs: 1.27

Hertha – Bayern nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo Bayernu.

Nasze typy Bayern powy偶ej 2,5 bramki 1,64

Bayern strzeli w obu po艂owach 1,61

Hertha – Bayern fakty meczowe

Spotkanie 14. z drug膮 dru偶yn膮 Bundesligi. Obie ekipy dzieli 14pkt: 11 do 25 na korzy艣膰 go艣ci

Bayern Monachium ma najlepszy atak w lidze – 38 goli w 12. meczach daje 艣redni膮 ponad trzech trafie艅 na spotkanie

Bayern na wyjazdach ma bilans 3-2-1 ora gole 18:5

Hertha u siebie zdoby艂a 7pkt i ma bilans bramkowy 8:8

Berli艅czycy wygrali jeden z siedmiu ostatnich mecz贸w ligowych. Wygrali z Schalke, a poza tym cztery remisy i dwie pora偶ki

Ostatnia wizyta Bayernu w stolicy sko艅czy艂a si臋 wygran膮 4:1

