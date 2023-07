Ordabasy – Legia Warszawa – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.94 Ordabasy vs Legia Warszawa Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Wtorek, środa czy czwartek niby w środku tygodnia, ale jeśli chodzi o obstawianie i oglądanie spotkań piłkarskich naprawdę nie mamy na co narzekać, bo jest w czym wybierać. Przed nami zmagania w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji Europy. Do akcji wkracza Legia Warszawa, która w tym sezonie musi zadowolić się LKE. Zadanie do łatwych na pewno nie będzie należało, bo zagrają z drużyną z Kazachstanu – Ordabasy. Pierwszy mecz wyjazdowy, więc Legionistów czeka bardzo długa i wyczerpująca podróż. Starcie między tymi zespołami odbędzie się 27 lipca w czwartek o godzinie 17:00 na Stadion Kazhymukan Munaitpasov w Šymkent. Zapraszam do lektury!

🔥 Uwaga, specjalna promocja 🔥

‼️Bonus 400 zł za wygraną Legii Warszawa‼️

ℹ️ Szczegóły promocji ➡️ https://futbolnews.pl/legia-bonus-400



Otwórz konto z kodem GRAMGRUBO Wpłać dokładnie 40 zł Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za 2 zł na zwycięstwo Legii ze standardowej oferty (tylko rynek 1×2, kupon musi zostać rozliczony do 27.07.2023, do godz. 23:59) Za pozostałe 38 zł możesz zagrać na co chcesz! Jeśli Legia wygra, otrzymasz bonus 400 zł

Ordabasy vs Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Ordabasy w zeszłym sezonie ligowym skończyło dopiero na 5. miejscu, ale dzięki wygraniu Pucharu Kazachstanu mają szansę zagrać w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. I od razu rzuca mi się w oczy fakt, że spośród drużyn TOP 7 stracili najwięcej goli, bo aż 39. W Kazachstanie aktualnie trwa sezon i do tej pory odbyło się 17. kolejek, gdzie gospodarze dość niespodziewanie są aktualnym liderem, wyprzedzają nawet FC Astanę. Oni bardzo chcą wyeliminować Legię i w efekcie końcowym znaleźć się w fazie grupowej. W ofensywie wyglądają bardzo dobrze, bo strzelili 36 bramek i są pod tym względem najlepszym zespołem. Przegrali tylko jedno spotkanie, a u siebie 9 zwycięstw i 1 remis, więc to pokazuje, że własne boisko jest ich dużym atutem.

Legia Warszawa ma przede wszystkim odzyskać mistrzostwo Polski, ale także znaleźć się w fazie grupowej LKE. Rywala trafili naprawdę mocnego, ale jeśli się chce coś osiągnąć to muszą z takimi przeciwnikami wygrywać. Legia bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon 2023/2024, ponieważ najpierw w Częstochowie zdobyli Superpuchar Polski i utarli nosa drużynie Rakowa. Na inauguracje Ekstraklasy bardzo pewnie pokonali przy Łazienkowskiej ŁKS Łódź. Z bardzo dobrej strony pokazuje się Tomas Pekhart, który przeciwko łodzianom zdobył hattricka.

Każdy wie, że w Kazachstanie na sztucznych murawach gra się naprawdę ciężko, dlatego nie podejmuje się rozstrzygnięcia. Legia jeśli myśli o awansie musi powalczyć i przede wszystkim strzelać, żeby być w korzystnej sytuacji przed rewanżem. Ordabasy u siebie punktują każdego i zdobywają dużo bramek, więc najrozsądniejszym wyjściem w tej sytuacji jest postawić: obie drużyny strzelą gola po kursie 1.94.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Zapowiedź meczu Ordabasy vs Legia Warszawa

Bardzo dużym plusem w nadchodzącym sezonie wicemistrza Polski jest fakt, że mają dużo silniejszą i stabilniejszą kadrę. Na większości pozycji Kosta Runjaić ma do dyspozycji przynajmniej dwóch zawodników. Największa konkurencja oczywiście w ataku, gdzie do Legii dołączył król strzelców Ekstraklasy sezonu 2022/2023 Marc Gual. Do drużyny trafił także Patryk Kun z Rakowa Częstochowa czy Juergen Elitim, który spędził ostatni czas w Racingu Santander.

Ordabasy ostatni raz startowali w eliminacjach europejskich rozgrywek w sezonie 2020/2021, ale szybko zostali sprowadzeni na ziemię, ponieważ w 1. rundzie el. Ligi Europy zostali wyeliminowani przez rumuńskie FC Botosani. Kazachska drużyny nigdy nie grała w fazie grupowej LE czy LM.

Obie drużyny zmierzą się po raz pierwszy w historii, stawką będzie awans do III rundy el. Ligi Konferencji Europy.

Kursy bukmacherskie Ordabasy vs Legia Warszawa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Jak widać na załączonej tabelce, warszaska Legia nieznacznie bardziej jest faworyzowana przez analityków.



Bukmacher Wygrana Ordabasy Remis Wygrana Legii Betfan 3.40 3.30 2.10 Betcris 3.45 3.35 2.11 Betclic 3.50 3.40 2.13

Gdzie obstawiać Ordabasy vs Legia Warszawa

Eliminacje do Ligi Konferencji Europy możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Ordabasy vs Legia Warszawa

Transmisji na żywo z tego spotkania na otwartym kanale TVP Sport. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Start meczu o godzinie 17:00.