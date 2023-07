Rasmus Hojlund blisko Manchesteru United

Od początku letniego okna transferowego trwa saga z udziałem Rasmusa Hojlunda. Piłkarzem mocno interesuje się Manchester United. Wygląda na to, że angielski klub w końcu dopnie swego i sprowadzi Duńczyka do swojej drużyny.

Gdy tylko rozpoczęło się okno transferowe po zakończeniu poprzednich rozgrywek, media stale przypisują United nowego napastnika. Zapotrzebowanie na snajpera w drużynie z Premier League jest ogromne. W poprzednim sezonie na tej pozycji występował wypożyczony Wout Weghorst oraz Antony Martial. Żaden z piłkarzy nie spełnił jednak oczekiwań. Z ubóstwa na pozycji numer 9 występował tam czasami najlepszy strzelec ekipy Czerwonych Diabłów – Marcus Rashford, który jest bardziej skrzydłowym i sam preferuję grę na tej pozycji.

W prasie bardzo często z przenosinami do czerwonej części Manchesteru łączony jest min. Hary Kane czy Randal Kolo Muani z Eintrachtu Frankfurt. Francuz jest opcją zastępcza braną pod uwagę gdyby nie udało sprowadzić się Hojlunda. Wątpliwe jest, że na Old Trafford trafi kapitan reprezentacji Anglii, ponieważ władze klubu Tottenhamu domagają się zaporowej kwoty za 29-latka. Manager United, preferuję również młodszego piłkarza.

Głównym celem klubu z Premier League pozostaje zatem, 20-letni duński napastnik – Rasmus Hojlund. Jak informuje Fabrizio Romano, Manchester United złożył pierwszą oficjalną ofertę za zawodnika Atalanty w wysokości 50 milionów euro, plus 10 milinów euro w postaci bonusów. Włoski klub oczekuje od United 70 milionów euro. Czerwone Diabły mają rywala w pozyskaniu piłkarza, ponieważ mocne zainteresowanie Duńczykiem przejawia Paris Saint-Germain. Portal Transfermarkt wycenia Hajlunda na 45 milionów euro.

Understand Manchester United sent 1st verbal proposal to Atalanta for Rasmus Højlund for €60m package 🚨🔴

Bid structure is €50m fixed fee plus €10m add-ons.

Atalanta always wanted at least €70m fee.

🇫🇷 PSG keep insisting with Højlund’s camp — Man Utd already agreed terms. pic.twitter.com/P2PCYqSuYA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023