Polski talent jest kuszony przez Milan

Według informacji podanych przez Fabrizio Romano, dobrze zapowiadający się piłkarz – Mateusz Skoczylas znalazł się w kręgu zainteresowań Milanu. Młody zawodnik wykazuje ogromny potencjał.

Jak informuje włoski dziennikarz, Mateusz Skoczylas dogadał już warunki umowy z klubem Serie A. 16-letni pomocnik zostanie wyciągnięty ze szkółki Zagłębia Lubin, by szlifować swój talent w Milanie. Skoczylas jest reprezentantem polskich drużyn młodzieżowych. Łącznie dla polskiego zespołu U16 i U17 zagrał w 20 meczach i strzelił 3 gole.

Excl: Polish talented midfielder Mateusz Skoczylas (2006) on the verge of joining AC Milan, deal agreed – set to be signed early next week 🔴⚫️🇵🇱

Highly rated talent, Skoczylas will join AC Milan from Polish side Zagłębie Lubin. pic.twitter.com/jZKkiUosaD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023