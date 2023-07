Bukmacherzy już wiedzą kto zostanie mistrzem La Liga

11 sierpnia rozpocznie się La Liga. Liga hiszpańska jest ostatnio w lekkim kryzysie, a Real Madryt i Barcelona już nie królują w Europie. To prawdopodobnie między tymi klubami będzie rozstrzygać się walka o wygranie La Liga. Kto jest faworytem do bycia nowym mistrzem?

Real Madryt zdecydowanym faworytem do triumfu w La Liga

Bukmacherzy stawiają, że to Real Madryt ma największe szanse na wygranie La Liga. Królewscy ulegli w sezonie 2022/2023 Barcelonie, choć wtedy też byli faworytami do zdobycia mistrzostwa. Z Realu odszedł Karim Benzema, ale do klubu przyszli między innymi Bellingham, Joselu i Arda Guler, a być może wkrótce do Królewskich dołączy także Kylian Mbappe.

Z szansami Barcelona i Atletico

Według analityków BETFAN szanse na wygranie La Liga ma także Barcelona. Kurs na jej wygraną wynosi 2.36. Duma Katalonii jest obrońcą tytułu sprzed roku, a Robert Lewandowski i spółka zrobią wszystko, aby ponownie być najlepszą drużyną w Hiszpanii. Zdecydowanie niższe szanse ma Atletico Madryt. Kurs na Atleti wynosi 9.60. Czwarta w zestawieniu jest Sevilla, która miała fatalny miniony sezon. Kurs na Andaluzyjczyków to 33.00.

Fot. Pressfocus