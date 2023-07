Fiorentina zajmie miejsce Juventusu w Lidze Konferencji

UEFA wyrzuciła Juventus z europejskich rozgrywek w sezonie 2023/2024. Jak podają media, miejsce Starej Damy w Lidze Konferencji w nachodzącym sezonie zajmie Fiorentina.

Fiorentina w Lidze Konferencji Europy

Juventus w poprzednich rozgrywkach Serie A zajął 7. miejsce, co dawało szanse na udział w Lidze Konferencji. Stara Dama otrzymała od władz ligi 10 punktów kary za łamanie prawa. Przed startem zbliżającego się sezonu UEFA wyrzuciła klub z europejskich pucharów. Jak donoszą media, miejsce Juventusu w Lidze Konferencji zajmie Fiorentina. Klub z Florencji w zeszłej edycji Serie A zajął 8. lokatę. Po odsunięciu Juve to Fioletowi byli głównym kandydatem do zastąpienia Starej Damy.

OFICJALNIE 🔴 Fiorentina zajmie miejsce wykluczonego @juventusfc w Lidze Konferencji w sezonie 2023/24! "Stara Dama" straciła miejsce w pucharach w związku z nieprawidłowościami finansowymi. pic.twitter.com/5Q7adLnTJh — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 31, 2023

Kiedy Fiorentina zagra w meczach o Ligę Konferencji

Fiorentina przystąpi do eliminacji do Ligi Konferencji od IV rundy. Ostatnia faza eliminacji zaplanowana jest na 24 i 31 sierpnia. W zeszłym sezonie klub Serie A doszedł do finału tych rozgrywek, w którym uległ West Hamowi United 2:1.