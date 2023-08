Rewanżowy mecz Lecha z Żalgirisem nie będzie transmitowany?

Lech Poznań w czwartek rozegra rewanżowy mecz II rundy eliminacji Ligi Konferencji z Żalgirisem Kowno. Jak informuje dyrektor TVP Sport, mecz może nie być w ogóle transmitowany.

Żalgiris Kowno – Lech, transmisja zagrożona

Żalgiris Kowno w czwartek podejmie Lecha w meczu II rundy eliminacji Ligi Konferencji. Spotkania polskich klubów w kwalifikacjach do europejskich pucharów cieszą się sporą popularnością. Niestety rewanżowe starcie Kolejorza może nie być transmitowane. Jak donosi Marek Szkolnikowski – dyrektor TVP Sport, zainteresowanie meczem na Litwie jest niewielkie, a klub liczy na to, że Polacy masowo wykupią ppv. Jakość transmisji wyjazdowych spotkań polskich drużyn w europejskich pucharach często pozwala nam się cofnąć o kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat wstecz, ale mimo to Polacy chętnie oglądają zmagania ekstraklasowych reprezentantów.

Ciężary. Zainteresowanie futbolem na Litwie znikome, meczu z Poznania nikt nie transmitował. Klub chce zrobić skok na kasę i liczy na to, że Polacy rzucą się na ppv. — Marek Szkolnikowski (@mszkolnikowski) July 30, 2023

Jest szansa

Marek Szkolnikowski przyznał, że rekord dopięcia umowy z zewnętrznym producentem padł na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. TVP Sport nie odpuszcza tematu, a według informacji Weszło.com Lech także przystąpi do rozmów z Żalgirisem w temacie transmisji.