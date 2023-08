Harry Kane kuszony przez Bayern Monachium

Harry Kane podczas letniego okna transferowego nieustannie jest łączony z przeprowadzką z Tottenhamu. Jak informuje Fabrizio Romano, coraz bliżej podpisania umowy z Anglikiem jest Bayern Monachium.

Saga transferowa z napastnikiem reprezentacji Anglii trwa od początku wakacji. Piłkarzowi Tottenhamu został tylko rok kontraktu. Kane myśli nad swoją przyszłością i nie ukrywa, że chętnie opuści drużynę Premier League. Na początku okienka transferowego media w gronie faworytów do pozyskania napastnika widziały Manchester United. Czerwone Diabły zrezygnowały z Kanea na rzecz Hojlunda z Atalanty. Teraz jedynym kandydatem w walce o podpis Anglika pozostał Bayern Monachium. Jak informuje Fabrizio Romano, klub z Bundesligi oferuje Tottenhamowi 100 milionów euro. Władze angielskiego klubu domagają się za swojego zawodnika 120 milionów euro. Koguty są w stanie zaakceptować ofertę Bayernu, ponieważ jest to ostatnia szansa na zarobienie sporych pieniędzy za 30-latka. Bawarczycy szukają światowej klasy snajpera od momentu opuszczenia drużyny przez Roberta Lewandowskiego.

Despite gap in valuation after face to face meeting on Monday, Bayern will insist on Harry Kane deal as they still feel confident 🔴 #FCBayern

Bayern want to bid again and go closer to €100m package for Kane.

This is why they don't want to spend big money on new goalkeeper. pic.twitter.com/VdKCDYQrm2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023