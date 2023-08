Oficjalnie: Rasmus Hojlund w Manchesterze United

Saga transferowa z duńskim napastnikiem trwała już jakiś czas. Oficjalny profil Czerwonych Diabłów w końcu ogłosił Rasmusa Hojlunda jako ich nowego piłkarza.

United dopiął transfer perspektywicznego piłkarza

Manchester United potrzebował klasycznego środkowego napastnika. Ostatnim takim piłkarzem w ekipie z Old Trafford był Romelu Lukaku. Grał on w sezonie 2018/19, tak więc już jakiś czas temu. W ostatnim sezonie w klubie z Premier Leaegue na pozycji snajpera występowali zamiennie: Anthony Martial, Marcus Rashford oraz Wout Weghorst. Ten ostatni jednak nie spełniał pokładanych w nim nadziei i w dalszej części sezonu występował na pozycji numer 10. Zawodnik wrócił do swojego klubu – Burnley, z którego był wypożyczony.

Rok temu stanowisko managera w Manchesterze United objął Erik ten Hag. Holender od początku swojej przygody w ekipie Czerwonych Diabłów domagał się napastnika. Wydawało się, że sprowadzenie piłkarza na tą pozycje będzie priorytetem już od początku jego kadencji na Old Trafford. Tak się jednak nie stało i nowy napastnik dołącza w tym okienku transferowym. Manchester United ogłosił, że ich nowym napastnikiem został 20-letni Rasmus Hojlund. Duńczyk podpisał z klubem 5-letnią umowę z opcją przedłużenia o rok. Kwota transferu wyniosła 74 miliony euro. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 45 milionów euro.

A Danish boy with a dream of playing for Manchester United. It's real, Rasmus ❤️#MUFC pic.twitter.com/twFrEyhBYo — Manchester United (@ManUtd) August 5, 2023

Jak spisywał się Hojlund w zeszłym sezonie?

Duńczyk trafił do Atalanty w zeszłym sezonie za kwotę 20 milionów euro z Sturm Grazu. W poprzednich rozgrywkach był czołowym zawodnikiem tego klubu. Dla zespołu z Serie A w 34 meczach zdobył 10 goli i zanotował 4 asysty. W swej reprezentacji narodowej Duńczyk rozegrał 6 spotkań co przełożyło się na 6 bramek.

Fot. manutd.com