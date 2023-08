Jürgen Klopp przed jednym z meczów towarzyskich poprzedzającym nowy sezon Premier League, został zapytany co sądzi o transferach do ligi saudyjskiej. Klopp przyznał, że podbieranie czołowych europejskich gwiazd przez drużyny z Saudi Pro League stanowi problem.

Klopp nie jest zadowolony z poczynań klubów z Saudi Pro League na rynku transferowym

W zeszłym sezonie Premier League, Liverpool nie prezentował się najlepiej. The Reds zajęli 5. miejsce w tabeli na koniec zmagań ligowych. Drużyna ligi angielskiej przed startem sezonu wzmocniła się Dominikiem Szaboszlaiem oraz Alexisem MacAllisterem. Jürgen Klopp nie ukrywa swojego rozczarowania coraz bardziej przybierającej na sile ligi saudyjskiej. Kluby Saudi Pro League podbierają europejskim drużyną topowych piłkarzy. Zawodnicy coraz chętniej obierają kierunek w stronę Arabii Saudyjskiej. Liverpool również padł ofiarą pojawieniem się Arabii Saudyjskiej na rynku transferowym. Z zespołu niemieckiego szkoleniowca w letnim oknie transferowym odeszło trzech piłkarzy do wcześniej wspomnianej ligi. Roberto Firmino odszedł za darmo do Al Ahli. Jordan Henderson za 14 milionów euro trafił do Al Ettifaq, a Fabinho za 46.20 milionów euro przeszedł do Ittihad Club.

Klopp zapytany o tym co sądzi o działaniu klubów z Saudi Pro League na rynku transferowym, ze zmartwieniem odpowiada: „Wpływy Arabii Saudyjskiej są ogromne. Najgorsze jest to, że ich okno transferowe zamyka się trzy tygodnie później niż u nas. FIFA i UEFA muszą znaleźć rozwiązanie tego problem. Jeśli mam rację a słyszałem, że trwa dłużej, to przynajmniej w Europie to nie jest pomocne. To już ma wpływ na nas, na pewno. Będziemy musieli nauczyć się sobie z tym radzić. „To właściwie wszystko, co mogę o tym powiedzieć, czas pokaże”.



Kiedy Liverpool rozpocznie nowy sezon Premier League?

Już za tydzień rozpocznie się nowy sezon ligi angielskiej. Drużyna Liverpoolu do pierwszego spotkania nowych rozgrywek przystąpi w niedzielę 13 sierpnia o godzinie 17.30. The Reds wezmą udział w szlagierze kolejki. Rywalem Liverpoolu będzie Chelsea.

Fot. PressFocus