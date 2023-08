Pep Guardiola grzmi z powodu napiętego kalendarza rozgrywek

W ostatnich sezonach piłkarze rozgrywają coraz więcej spotkań, co przekłada się na ich zdrowie. Manager Manchesteru City, Pep Guardiola sprzeciwia się bardzo napiętemu terminarzowi w trakcie trwania rozgrywek piłkarskich.

Hiszpan po wygraniu Superpucharu Europy przeciwko Sevilli udzielił wywiadu, w którym zwraca uwagę na napięty terminarz w trakcie trwania sezonu. FIFA oraz UEFA w ostatnich latach stale dokładają nowych rozgrywek. Oprócz kolejnych rozgrywek, federacje chcąc promować europejską piłkę, wpadają na pomysły rozgrywania finałów poszczególnych rozgrywek na innych kontynentach. Na przykład Superpuchar Hiszpanii w 2020 roku miał odbyć się w Arabii Saudyjskiej. Dokładanie meczów do kalendarza klubów oraz tak dalekie trasy powodują, że odbija się to na zdrowiu piłkarzy. Zawodnicy nie mają czasu na regenerację, przez co łapią poważne urazy. Takim działaniom sprzeciwia się Pep Guarniola, który krytycznie odniósł się do dużej ilości spotkań w sezonie.

,,W moim pierwszym roku w Barcelonie mieliśmy 25 dni wolnego do pierwszego oficjalnego meczu. Teraz mam tylko 5 dni wolnego. Czasy bardzo się zmieniły. Spójrz, ile jest urazów ACL. Ludzie nie odpoczywają psychicznie ani fizycznie. Każą podróżować do Azji, Stanów Zjednoczonych… odbywają się tam derby, wielkie mecze. A piłkarze grają. Dopadają ich kontuzje i nadal będą dopadać, ponieważ przedstawienie musi trwać” – Powiedział manager Manchesteru City.



Hiszpan również zwrócił uwagę na szybkie zastępstwa kontuzjowanych piłkarzy. Uważa, że jeżeli wypadnie jeden zawodnik, od razu w jego miejsce pojawia się następny, przez co nikt nie zwraca uwagi na problem. ,,Jeśli nie ma tu Courtois’a, pojawi się ktoś inny. A jeśli ,,Militao tu nie ma, będzie ktoś inny. A jeśli Kevina De Bruyne’a tu nie ma? Będzie jeszcze jeden.To przegrana bitwa, chyba że gracze wstaną i powiedzą „nie gramy”. Nie będzie nic do oglądania, nie będzie spotkań UEFA, nie będzie spotkań FIFA, nie będzie nic. Do tego doliczają kolejne minuty, teraz gramy 112 minut. A gracze są tam, a jeśli ich nie będzie, będą inni. Cóż, przyjdzie ktoś inny. Courtois’a tu nie ma? Oni już podpisali Kepę” – Dodaje Pep Guardiola.



