Manchester United vs Nottingham Forest

Powoli zbliżamy się do kolejnego weekendu piłkarskiego związanego z rozgrywkami ligowymi, ale ten tydzień jest pełen emocji, ponieważ przez trzy dni mieliśmy zmagania w europejskich pucharach. Niespodzianek tradycyjnie nie zabrakło, ale trzeba pamiętać, że są jeszcze rewanże, które odbędą się w przyszłym tygodniu. My zaglądamy na boiska angielskiej Premier League, bo przed nami 3. kolejka i dziesięć spotkań do rozegrania. Z kompletem punktów pozostały już tylko trzy zespoły, a piłkarze rozegrali dopiero 180 minut. Tym razem najciekawiej zapowiada się pojedynek Newcastle United z Liverpoolem. Ja jednak zawędruje na Old Trafford, bo Manchester United będzie podejmować Nottingham Forest. Koniecznie przeczytajcie moją zapowiedź, zapraszam.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Manchester United vs Nottingham Forest – typy bukmacherskie

Tydzień temu analizowałem starcie Manchesteru United z Tottenhamem i zagrałem podwójną szansę na „Koguty” i zgodnie z planem pokonali „Czerwone Diabły” 2:0. W pierwszej kolejce podopieczni Erika Ten Haga wymęczyli wygraną nad Wolves i już w tym meczu było widać, że jeszcze nie wszystko dobrze funkcjonuje. Mocno zaczynają, na sporej intensywności, ale potem z każdą minutą słabną i to było doskonale widać. Grają zbyt chaotycznie, popełniają proste błędy i przede wszystkim tracą gole, bo Tottenham też nie ma najlepszego okresu, a dość łatwo ich ogrywa. United już w meczach towarzyskich pokazywał, że ma problemy ze stabilizacją, bo potrafił ograć Arsenal 2:0, żeby zaraz przegrać z Wrexham 1:3.

Nottingham po awansie dokonał kilkunastu transferów i dzięki udanemu finiszowi osiągnął swój cel – utrzymał się w Premier League. Teraz zaczęli od minimalnej porażki z Arsenalem na ich stadionie, a tydzień temu zainkasowali pierwszy komplet punktów wygrywając z Sheffield Utd 2:1. To zwycięstwo na pewno będzie miało wpływ na nastroje piłkarzy Forest. Po przebudowie zagrali już kilkanaście spotkań, przepracowali solidnie okres przygotowawczy i na starcie ich gra wygląda nieco lepiej. Przy nie najlepszej grze Manchesteru, gdzie brakuje stabilności i ostatnich poczynaniach gości proponuje w tym spotkaniu BTTS po kursie 1.86 w Betfanie.

Zapowiedź meczu Manchester United vs Nottingham Forest

Erik Ten Hag wykorzystał tygodniową przerwę w rozgrywkach i dzisiaj United za zamkniętymi drzwiami rozegrał mecz sparingowy przeciwko Burnley – beniaminkowi Premier League. Jednak nie zakończył się pomyślnie dla „Czerwonych Diabłów”, ponieważ zostali oni gładko ograni przegrywając 0:3. Kolejnym zmartwieniem jest kontuzja Masona Mounta, którego czeka przerwa minimum sześć tygodni. Do tego wokół nich cały czas jest zamieszanie i spekulacje na temat przejęcia klubu przez nowego właściciela, a to na pewno nie pomaga całej drużynie. Nottingham nie próżnuje i cały czas szuka wzmocnień, na dniach z klubem ma podpisać kontrakt mistrz świata i obrońca Sevilli Gonzalo Montiel. Na pewno każdy kojarzy Montiela z ostatniego rzutu karnego podczas Mistrzostw Świata w Katarze. To właśnie trafienie prawego obrońcy przypieczętowało bowiem triumf Albicelestes i zdobycie upragnionego trofeum. Tego lata pod skrzydła Steve’a Coopera trafili Anthony Elanga, Matt Turner i Ola Aina.

Kursy bukmacherskie Manchester United vs Nottingham Forest

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Tutaj według bukmacherów Manchester United jest wyraźnym faworytem.



Bukmacher Wygrana Manchesteru Remis Wygrana Nottingham Betfan 1.31 5.70 8.80 LVBET 1.30 6.25 9.50 Fortuna 1.30 5.80 10.00

Gdzie obstawiać Manchester United vs Nottingham Forest

Wszystkie mecze angielskiej Premier League, gdzie występuje Manchester United, możemy obstawiać w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Gdzie i o której oglądać mecz Manchester United vs Nottingham Forest

Transmisja tego spotkania odbędzie się na Canal+ Sport 2 oraz platformie Viaplay. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore. Początek meczu w sobotę o godzinie 16:00.

Gdzie obejrzeć w TV Canal+Sport 2 Canal+Sport 2 Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji Viaplay Viaplay Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus