Messi swoją wypowiedzią ponownie uderzył w PSG

Leo Messi nie tęskni za czasem spędzonym w Paris Saint-Germain. Argentyńczyk wyznał, że odżył po transferze do Interu Miami.

Messi znów wypowiedział się na temat swojej przygody w Ligue 1

Messi z powodu problemów finansowych FC Barcelony, w 2021 roku zamienił Kataloński klub na Paris Saint-Germain. Aktualny mistrz Hiszpanii nie mógł pozwolić sobie na zakontraktowanie 36-latka. Sytuację wykorzystał PSG, który zaproponował Argentyńczykowi lukratywny kontrakt, czyniąc go jedną z gwiazd w drużynie. Wraz z byłym kolegą z Barcelony, Neymarem, wygrali 2 razy mistrzostwo Ligue 1. Piłkarz ostatnio wyznał, że nie był przekonany co do transferu do Paris Saint-Germain. Messi nie ukrywa również, że nie czuł się najlepiej podczas swojej przygody w drużynie z Parc des Princes, co dobitnie podkreśla jego wypowiedź.

,,Nie myślę o tym. Lubię grać, rywalizować, trenować. Postaram się to robić tak długo, jak będę mógł – powiedział Messi. Czas na analizę i decyzję w sprawie przyszłości przyjdzie później. Teraz najważniejsze, by cieszyć się tym, co jest. Gra w piłkę zawsze dawała mi szczęście. Teraz odzyskałem to, co ostatnio częściowo straciłem. Najlepszymi momentami były dla mnie wyjazdy na mecze reprezentacji. Do Interu przyjechałem, by znaleźć to co w kadrze. Dzięki Bogu, to się stało” – Powiedział Leo Messi.

36-latek zapytany o swoją przyszłość wyjawił, że mimo swojego wieku nie myśli zakończeniu piłkarskiej kariery. ,,Nadal nie myślę o przejściu na emeryturę, szczerze mówiąc, kocham grać, rywalizować, trenować. Nie wiem, jak długo będę grać, ale zrobię to tak długo, jak tylko będę mógł” – podsumował piłkarz Interu Miami.

Fot. PressFocus