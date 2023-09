W piątek 1 września zamyka się okienko transferowe w najlepszych ligach. Jest to szansa na ostatni zryw klubu i to właśnie wtedy jesteśmy świadkami wielu transferów, często niespodziewanych. Co nas czeka ostatniego dnia okienka transferowego?

Deadline Day: kiedy koniec okienka i co może się wydarzyć?

Deadline Day to najbardziej emocjonujący moment okienka transferowego. Kluby pracują w pocie czoła, aby dokonać ostatnich transferów. Często czekają do ostatniej chwili, jak to miało miejsce ze słynnym transferem De Gei do Realu Madryt. O braku powodzenia zadecydowały minuty i wówczas Hiszpan został w Manchesterze United, a bramki Królewskich strzegł Keylor Navas. Deadline Day w najlepszych ligach przypada na 1 września.

Do której godziny kluby z najlepszych lig mogą dokonywać transferów?

Premier League: 00:00

LaLiga: 00:00

Serie A: 20:00

Bundesliga: 18:00

Eredivisie: 00:00

Ligue 1: 23:00

Liga Portugal: 00:00

Co nas może czekać?

Deadline Day to czas wielu transferów. To ostatnia szansa na zasilenie swojego zespołu. Już od rana krąży wiele plotek. Między innymi słyszy się o tym, że Liverpool ma ściągnąć Gravenbercha, do Interu ma dołączyć Klassen, a oficjalnie ma także zostać potwierdzony transfer Ansu Fatiego do Brighton.

