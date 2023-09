Najbliższe dni z pewnością nie będą łatwe dla Antony’ego. Jak informowaliśmy w poniedziałek, skrzydłowy Manchesteru United został oskarżony przez byłą partnerkę o stosowanie przemocy.

Brazilian federation official statement on Antony dropped after investigation 🇧🇷

“In order to safeguard the alleged victim, the player, the Brazilian national team and the CBF, the organization informs that Antony has been removed from the Brazilian national team”. pic.twitter.com/5SYBSgGGDq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023