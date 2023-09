Sergio Ramos wzruszył się podczas prezentacji

Sergio Ramos jest legendą Realu Madryt. Zanim jednak trafił do Królewskich występował w Sevilli, do której dołączył w letnim okienku transferowym. Hiszpan był niezwykle poruszony podczas swojej prezentacji.

Sergio Ramos w letnim okienku transferowym wrócił do Sevilli. Jest to klub, w którym stoper rozpoczynał swoją karierę i sam mówił o tym, że ma tu dług do spłacenia. Sergio Ramos miał oferty z Arabii Saudyjskiej i Turcji, gdzie mógłby zarobić kilkakrotnie więcej, ale Hiszpan zdecydował się na powrót do Sevilli.

Sergio Ramos was in tears as he was unveiled to the fans in his return to Sevilla 🥺 pic.twitter.com/1UjEbaik9x

— B/R Football (@brfootball) September 6, 2023