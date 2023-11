PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź 16. kolejki

Po przerwie reprezentacyjnej do gry wracają rozgrywki klubowe. Oto zapowiedź szesnastej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Materiał powstał przy współpracy z bankiem PKO BP.



PKO BP Ekstraklasa: terminarz 16. kolejki

PKO BP Ekstraklasa: tabela przed 16. kolejką

PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź spotkań 16. kolejki

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin (24.11, 18:00)

Łódzki Klub Sportowy pozostaje w trudnej sytuacji w lidze. Drużyna Piotra Stokowca uzbierała zaledwie osiem punktów w piętnastu meczach. Ale jeżeli ŁKS ma szukać punktów, to tylko u siebie, gdzie zdobyli wszystkie osiem „oczek”. Na Stadion Króla przyjedzie Zagłębie Lubin z zamiarem odniesienia siódmego zwycięstwa w bieżących rozgrywkach. Wyraźnym faworytem zdaje się być zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika.

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice (24.11, 20:30)

Inną drużyną, która czuje się dużo lepiej na własnym boisku niż na boisku rywala, jest Jagiellonia Białystok. Gospodarze tego meczu wygrali wszystkie siedem domowych meczów, podczas gdy gliwiczanie na osiem wyjazdowych spotkań… zremisowali aż siedem. Ofensywa Jagi w tej kampanii jest imponująca – 36 bramek w 15 meczach (a tylko u siebie 22 gole w 7 spotkaniach). Aleksandar Vuković w tym spotkaniu wystąpi w 350. meczu w PKO BP Ekstraklasie (łącznie jako zawodnik oraz jako trener). Kolejny podział punktów jego drużyny byłby dla Serba miłym prezentem z tej okazji.

Raków Częstochowa – Cracovia (25.11, 15:00)

Raków potrafi grać w tym sezonie „w kratkę”, lecz mimo to znajduje się na czwartym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Cracovia z kolei jest tuż nad strefą spadkową, z przewagą dwóch punktów nad Puszczą Niepołomice. Pasy czekają na zwycięstwo w lidze od 30 września (zwycięstwo na wyjeździe z ŁKS-em Łódź). Teoretycznie trzy punkty powinny powędrować do mistrza Polski, lecz co przyniesie praktyka? Zobaczymy.

Pogoń Szczecin – Stal Mielec (25.11, 17:30)

Piąta siła ligi kontra jedenasta drużyna w tabeli. Portowcy utrzymują dobrą formę, dzięki której tracą tylko trzy punkty do miejsca premiującego grą w europejskich pucharach. Stal Mielec jest w ostatnich tygodniach drużyną bezkompromisową, lecz częściej przytrafiają się jednak porażki. Zespół gospodarzy jest niepokonany od blisko dwóch miesięcy – ostatnia porażka to ta z 27 września przeciwko Legii Warszawa. I wydaje się, że dobra seria szczecinian będzie kontynuowana.

Legia Warszawa – Warta Poznań (25.11, 20:00)

Wojskowi są w tym sezonie nieprzewidywalną drużyną w lidze… ale niekoniecznie w tym pozytywnym sensie. Trudnym orzechem do zgryzienia dla Kosty Runjaicia może być Warta, która świetnie radzi sobie na wyjazdach. Na siedemnaście punktów zdobytych łącznie, aż jedenaście to efekt dobrej gry na stadionach rywali. Dwaj rywale, którzy są bezpośrednio nad Legią, czyli Raków oraz Pogoń, są w swoich meczach faworytami. Legioniści są znacznie wyżej w tabeli od Warty Poznań, lecz dobra gra gości w delegacjach sprawia, że spotkanie przy Łazienkowskiej wcale nie jest oczywiste do wytypowania.

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze (26.11, 12:30)

Debiutant w PKO BP Ekstraklasie traci dwa punkty do pierwszego bezpiecznego miejsca. Pozytywnym bodźcem dla gospodarzy jest na pewno zwycięstwo odniesione dwa tygodnie temu w rywalizacji z Wartą Poznań. Zespół z Zabrza natomiast przystępuje do tego meczu po porażce ze Stalą Mielec, która zakończyła serię trzech kolejnych wiktorii Górnika. Spotkanie ze wskazaniem na gości, choć nie jest to zdecydowany faworyt tego meczu.

Ruch Chorzów – Korona Kielce (26.11, 15:00)

Spotkanie dwóch drużyn, które walczą o utrzymanie. Ruch Chorzów niedawno zdecydował się na zmianę trenera, lecz efektów decyzji personalnych na razie nie widać. Jedna wygrana Niebieskich na własnym stadionie i jedno zwycięstwo Złocisto-krwistych na wyjeździe w tym sezonie. Wydaje się, że w tym meczu najbardziej prawdopodobny jest podział punktów.

Lech Poznań – Widzew Łódź (26.11, 17:30)

Kolejorz traci cztery punkty do liderującego Śląska Wrocław, który swoje spotkanie rozegra w poniedziałek. I w tym meczu Lech powinien odnieść zwycięstwo w meczu z Widzewem. A jak spojrzymy na to, jak drużyny radzą sobie u siebie oraz na wyjeździe, to faworyt klaruje się w sposób naturalny. Lech Poznań bez porażki przy Bułgarskiej, a Widzew wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo poza Sercem Łodzi. John van den Brom oraz jego podopieczni powinni spokojnie wygrać to spotkanie.

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław (27.11, 19:00)

Szesnastą kolejkę PKO BP Ekstraklasy zamknie starcie ósmego Radomiaka z liderem ligi, Śląskiem Wrocław. W ostatniej kolejce piłkarze Jacka Magiery pokazali charakter, wygrywając z Cracovią 1:0 po dwóch czerwonych kartkach dla Śląska. Nawet w przypadku porażki drużyna z Wrocławia utrzyma fotel lidera, lecz Śląsk zamierza powalczyć o pełną pulę w spotkaniu, w którym – na papierze – jest faworytem.

PKO BP Ekstraklasa: 16. kolejka – absencje (kontuzje i kartki)

Śląsk Wrocław: Leiva, Matsenko (kartki)

Cracovia Kraków: Jablonsky (kontuzje)

Piast Gliwice: Katranis, Tomasiewicz (kartki), Mucha (kontuzje)

Zagłębie Lubin: Dioudis (kartki)

Jagiellonia Białystok: Nene (kartki), Łaski (kontuzje)

Korona Kielce: Łukowski (kontuzje)

Stal Mielec: Esselink (kartki), Wlazło (kontuzje)

(kartki), Wlazło (kontuzje) Raków Częstochowa: Berggren (kartki), Lopez, Papanikolau, Svarnas, Arsenić, Yeboah, Zwoliński, Pestka, Gryszkiewicz (kontuzje)

(kartki), Lopez, Papanikolau, Svarnas, Arsenić, Yeboah, Zwoliński, Pestka, Gryszkiewicz (kontuzje) Lech Poznań: Dagerstal (kontuzje)

Legia Warszawa: Kapuadi (kartki), Mustafajew (kontuzje)



Pogoń Szczecin: Wędrychowski (kontuzje)

Puszcza Niepołomice: Komar (kontuzje)

Ruch Chorzów: Kasolik, Szymański (kartki)

Radomiak Radom: Kaput (kartki), Machado, Ramos (kontuzje)

Warta Poznań: Zrelak, Przybyłko (kontuzje)

Widzew Łódź: Kerk, Szota, Shehu (kontuzje)

PKO BP Ekstraklasa: klasyfikacja strzelców przed 16. kolejką

1. Erik Exposito (Śląsk Wrocław) – 12 bramek / 3 asysty

2. Pedro Henrique Alves de Almeida (Radomiak Radom), Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) – 8 bramek / 2 asysty

4. Kristoffer Velde (Lech Poznań), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) – 6 bramek / 4 asysty

5. Mikael Ishak (Lech Poznań) – 6 bramek / 3 asysty

7. Efthymios Koulouris (Pogoń Szczecin), Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok) – 6 bramek / 1 asysta

9. Tomas Pekhart (Legia Warszawa) – 6 bramek / 0 asyst

10. Ilja Szkurin (Stal Mielec) – 5 bramek / 5 asyst

PKO BP Ekstraklasa: 16. kolejka – sędziowie

ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin (Sebastian Krasny)

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice (Jarosław Przybył)

Raków Częstochowa – Cracovia Kraków (Paweł Raczkowski)

Pogoń Szczecin – Stal Mielec (Krzysztof Jakubik)

Legia Warszawa – Warta Poznań (Damian Kos)

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze (Tomasz Kwiatkowski)

Ruch Chorzów – Korona Kielce (Daniel Stefański)

Lech Poznań – Widzew Łódź (Damian Sylwestrzak)

Radomiak Radom – Śląsk Wrocław (Piotr Lasyk)

