Jakub Moder wrócił do Premier League! Pierwszy mecz w lidze od ponad półtora roku

Po wielu miesiącach rekonwalescencji oraz powrotu do formy na boiska Premier League powrócił Jakub Moder. Polski pomocnik pojawił się w meczu angielskiej ekstraklasy po raz pierwszy po ponad półtorarocznej przerwie.

Powrót po 639 dniach

Ostatni okres Jakuba Modera to długa rehabilitacja po poważnej kontuzji kolana oraz żmudna praca, by wrócić w pełni sił do rywalizacji. Spodziewano się, że reprezentant Polski będzie gotowy do gry na początku tego roku. Jednak rekonwalescencja się przedłużyła o kilka miesięcy i dopiero dzisiaj Moder wybiegł na murawę podczas meczu Premier League. Jego Brighton mierzył się na wyjeździe z Nottingham Forest. Ostatecznie to piłkarze Roberto de Zerbiego wygrali 3:2 po emocjonującym spotkaniu po bramce Evana Fergusona oraz dwóch trafieniach Joao Pedro. Gole dla gospodarzy zdobywali Anthony Elanga oraz Morgan Gibbs-White.

W 77. minucie spotkania pojawił się na murawie Jakub Moder, zmieniając Evana Fergusona. Dla Polaka jest to powrót do gry na tym szczeblu rozgrywek po 639 dniach nieobecności. Wcześniej trener Brighton zapowiadał, że Moder może dostać 20-25 minut gry. Mimo tego, że pomocnik grał mniej w tym spotkaniu, to nie powinniśmy narzekać na włoskiego szkoleniowca.

WRÓCIŁ ‼️

Jakub Moder na murawie w meczu Premier League!

602 dni po kontuzji Polak melduje się na murawie. #domPremierLeague pic.twitter.com/fYLVMWFCnZ — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) November 25, 2023

Dzięki tej wygranej Brighton przesunął się na siódme miejsce w angielskiej Premier League.

Fot. Pressfocus