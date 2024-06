Cykl Speedway Grand Prix się nie zatrzymuje, a my w dalszym ciągu czekamy, by Bartosz Zmarzlik cieszył się z wygranej rundy. Cały czas jest bardzo blisko, ale do tej pory zawsze któryś z rywali był praktycznie bezbłędny w biegu finałowym i reprezentant ORLEN Team musiał uznać wyższość przeciwnika. W Pradze zazwyczaj Polak radził sobie znakomicie, więc liczymy na znakomity występ w jego wykonaniu. Kto z uśmiechem wypije szampana po biegu finałowym? Zapraszam do zapowiedzi tego wydarzenia.

Obiekt w Pradze to jeden z symboli cyklu Grand Prix, bo zawody odbywają się tam nieprzerwanie od 1997 roku. Zazwyczaj nie oglądamy tam wielkiego widowiska, ale jak to zwykle bywa, emocji nie brakuje. Czy to szczęśliwy tor dla polskich żużlowców? Można powiedzieć, że tak. Dwukrotnie wygrywał tam Tomasz Gollob, a w latach 2019-2021 doszło do dominacji reprezentantów Polski. Najpierw wygrał Janusz Kołodziej, potem z powodu pandemii zorganizowano podwójną rundę i oba turnieje wygrał Bartosz Zmarzlik, a rok później ze zwycięstwa cieszył się Maciej Janowski.

Jak w przypadku każdej rundy w cyklu Grand Prix, faworyt może być tylko jeden – Bartosz Zmarzlik. Reprezentant ORLEN Team zaczął sezon od czwartego miejsca w chorwackim Gorican, a następnie zajął drugą lokatę podczas rundy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ostatnie zawody w cyklu to drugie miejsce w Grand Prix Niemiec. Najwyższy czas na zwycięstwo. Zawodnik ORLEN Oil Motoru Lublin zazwyczaj bardzo dobrze radził sobie na praskiej nawierzchni. Kluczem do sukcesu będą przede wszystkim dobre starty, bo na tym torze ścieżki do wyprzedzania są niezwykle trudne do znalezienia i według opinii wielu ekspertów, nie jest to zbytnio widowiskowy obiekt. W odpowiednim przygotowaniu również mogę trochę przeszkodzić prognozowane opady.

Rywale Bartosza Zmarzlika w walce o tytuł mistrzowski w ostatnim czasie prezentują dość nierówną formę. Polak przecież nie wygrał jeszcze ani jednego turnieju, a i tak może cieszyć się z pozycji lidera. Zawsze groźny jest Jack Holder. Australijczyk ma niezwykle ogromną motywację do jazdy o najwyższe cele i trudno mu się dziwić. Pozycję lidera stracił Jason Doyle, który z powodu urazu nie wystąpi w Pradze. Zastąpi go jego rodak – Max Fricke, który z pewnością może trochę namieszać w turnieju.

Na torze w Pradze zobaczymy również innych Polaków. Szymon Woźniak zaliczył całkiem przyzwoity występ w Grand Prix Niemiec, ale nie udało mu się awansować do biegu półfinałowego. Pod kątem sprzętowym jednak jest przygotowany znakomicie, o czym mówi otwarcie. Bardzo dobry występ zanotował Dominik Kubera, który pojechał ostatnio w wielkim finale, choć ostatecznie nie zajął miejsca na podium. Tor w Czechach powinien pasować wszystkim naszym reprezentantom, więc liczymy na dobry wynik.

