Włochy – Albania 15.06 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.46 Włochy - Albania Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Włochy – Albania. Rozpoczynają się długo wyczekiwane Mistrzostwa Europy 2024 u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech. Na placu boju mamy 24 najlepsze reprezentacje na Starym Kontynencie i przez miesiąc będziemy delektować się pojedynkami między nimi. Wśród nich znajduje się Polska, która do gry wchodzi w najbliższą niedzielę. W sobotę 15 czerwca o godzinie 21:00 na Signal Iduna Park w Dortmundzie w grupie B Włochy zmierzą się z Albanią. Oczekiwania są ogromne, faworytów do końcowego sukcesu kilku, ale zwycięzca może być tylko jeden. Jak rozpoczną Włosi turniej, czyli jeden z pretendentów do tytułu mistrza Europy? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten mecz.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, ciesz się grą BEZ PODATKU i graj pierwszy zakład bez ryzyka w Betclic ⬅️

Włochy – Albania – typy bukmacherskie

Włochy to oczywiście aktualny mistrz Europy i przystępują do turnieju z jasnym celem: obronić tytuł. Zadanie na pewno piekielnie trudne, bo faworytów mamy kilku, a Luciano Spaletti od dłuższego czasu przebudowuje oraz odmładza kadrę z myślą o przyszłości. Eliminacje w ich wykonaniu moim zdaniem były poniżej oczekiwań i ich możliwości, ponieważ nie mieli nic do powiedzenia w spotkaniach z Anglią, które przegrali, zajęli drugie miejsce, ale mieli tyle samo punktów co trzecia reprezentacja Ukrainy i mało brakowało i musieliby grać w barażach. „Azzurri” awansowali dzięki lepszemu bilansowi spotkań bezpośrednich. Mieli sporo nerwowych momentów i tylko raz wygrali zdecydowanie z Maltą 4:0 i Macedonią 5:2, a tak to ciężary w każdym pojedynku. Co do spotkań towarzyskich to pokonali Ekwador 2:0, Wenezuelę 2:1, bezbramkowo zremisowali z Turcją po bezbarwnym meczu w ich wykonaniu i ostatnio skromnie pokonali Bośnię i Hercegowinę 1:0. Jeśli chodzi o defensywę na pewno będzie brakować dwóch obrońców: Francesco Acerbiego i Giorgio Scalviniego, którzy z powodu kontuzji nie zagrają na EURO.

Albania dopiero po raz drugi w swojej historii melduje się na dużej imprezie międzynarodowej i kolejny raz są to Mistrzostwa Europy. Pierwszy historyczny raz zagrali w 2016 roku we Francji i wtedy zajęli trzecie miejsce w grupie. My doskonale znamy ich możliwości, ponieważ w kwalifikacjach Biało-Czerwoni grali z nimi w jednej grupie i trzeba powiedzieć, że zasłużenie zajęli pierwsze miejsce. Przegrali tylko jedno spotkanie w Warszawie na PGE Narodowym właśnie z Polską 0:1, a potem w rewanżu spokojnie nas pokonali 2:0. Czechom też dali lekcję futbolu, bo w Pradze zremisowali, a na swoim stadionie gładko wygrali 3:0. Najbardziej znani zawodnicy to Elseid Hysaj z Lazio Rzym, Ardian Ismajli z Empoli, Nedim Bajrami z Sassuolo czy Kristjan Asllani z Interu Mediolan.

Według mnie będzie nerwówka po stronie Włochów, pierwsze mecze zawsze są nerwowe i spora presja na zawodnikach, a Albania potrafi strzelać, co nieraz udowadniali. Obie drużyny strzelą gola.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Włochy – Albania

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Włochy – Albania. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Gianlucca Scamacca po kursie 2.50.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz fazy grupowej EURO 2024, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

300 zł za udaną obronę Szczęsnego w meczu z Holandią

Zasady promocji

Otwórz konto z kodem bonusowym do Betfan: FUTBOLNEWS i zaznacz zgody marketingowe Wpłać dokładnie 30 złotych Postaw pierwszy kupon SOLO za 2 zł i zagraj na dowolne zdarzenie z meczu Polska – Holandia Następnie zagraj kupon SOLO lub AKO za 28 zł na dowolne zdarzenie lub zdarzenia. Kurs kuponu musi wynieść min. 2.0 i kupon musi zostać rozliczony do 16.06 do godziny 23:59 Jeśli Szczęsny zaliczy przynajmniej jedną udaną interwencję, w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu otrzymasz freebet 300 zł Freebetem grasz jak chcesz!

Statystyki na typy bukmacherskie Włochy – Albania

Włosi nie przegrali ostatnich sześciu spotkań

W dwóch z nich nie zdobyli bramki, a w czterech zachowali czyste kono

Wygrali wszystkie cztery pojedynki bezpośrednie z Albanią, ostatni 3:1 w 2022 roku

Przewidywane składy Włochy – Albania

Włochy: Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Scamacca

Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Scamacca Albania: E. Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja

fot. Pressfocus