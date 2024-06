Portugalia – Czechy 18.06 – Typy bukmacherskie

LVBET kurs 1.70 Portugalia - Czechy Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Portugalia – Czechy, czyli na pierwszą kolejkę fazy grupowej Euro 2024. We wtorek 18 czerwca, ekipa Cristiano Ronaldo, czyli reprezentacja Portugalii, zmierzy się w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach Europy z reprezentacją Czech. Czy mistrzowie Europy z 2016 roku rozpoczną turniej w dobrym stylu, czyli od przekonywującego zwycięstwa? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten mecz!

1. Załóż konto w LV BET z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/lvbet-bonus

2. Po dokonaniu pełnej rejestracji odbierz darmowy bonus bez depozytu 20 PLN na start!

Portugalia – Czechy – typy bukmacherskie

Turniej takiej rangi to doskonała okazja na interesujące typy bukmacherskie. Mistrzów Europy z 2016 roku- reprezentację Portugalii nikomu nie trzeba przedstawiać. Ekipa Roberto Martineza to jedna z najsilniejszych reprezentacji na świecie, która na każdej pozycji ma zawodników klasy światowej. Portugalczycy na nadch0dzące Euro 2024 awansowali z pierwszego miejsca w Grupie J. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zmagania w kwalifikacjach zakończyła zdobywając komplet punktów, czyli 30 punktów na 24 możliwe. W 8 meczach, Portugalczycy zdobyli 36 bramek, tracąc przy tym zaledwie 2, obie w domowym spotkaniu przeciwko Słowacji. Niekwestionowanym liderem drużyny jest wciąż Cristiano Ronaldo, który w eliminacjach zdobył 10 goli i dołożył 1 asystę. Warto tutaj również wspomnieć o nieocenionym Bruno Fernandesie, który dyryguje całą grą ofensywną Portugalczyków. Kapitan Manchesteru United w eliminacjach strzelił 6 goli i asystował 8 razy. W trakcie marcowej przerwy na kadrę, reprezentacja Portugalii zagrała dwa spotkania. Pierwsze z nich to wysoka wygrana 5:2 ze Szwecją. Drugie natomiast to pierwsza porażka za kadencji Roberto Martineza przeciwko Słowenii, kiedy to w Lublanie przegrali 0:2. W czerwcu Portugalia zagrała trzy spotkania przed Euro 2024. Pokonała Irlandię i Finlandię, ale przegrała z Chorwacją.

Reprezentacja Czech to naprawdę solidna i jakościowa drużyna. Czesi na Mistrzostwa Europy rozgrywane w Niemczech awansowali bezpośrednio przez kwalifikacje, gdzie zajęli drugie miejsce w Grupie E. W 8 meczach zebrali 15 punktów, strzelając przy tym 12 goli, sami tracąc tylko 6. Mimo iż mieli tyle samo punktów co pierwsza Albania, zajęli drugie miejsce ze względu na gorszy bilans bramkowy. Rok 2023 był przyzwoity dla nich, bowiem na 10 rozegranych spotkań wygrali 5, cztery zremisowali i jeden przegrali. Obecnie, Czesi mają serię 5-ciu meczów bez porażki. W trakcie marcowej przerwy reprezentacyjnej wygrali 2:1 z Norwegią oraz 2:1 z Armenią. W czerwcu za to pokonali Maltę 7:1 i Macedonię Północną 2:1.

Moim zdaniem zobaczymy dość ofensywne spotkanie i ataki z obu stron, więc stawiam na minimum 9 rożnych w meczu po kursie @1.70.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Portugalia – Czechy

LV BET standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Portugalia – Czechy. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Cristiano Ronaldo z Portugalii – @1.82, natomiast po stronie Czechów Patrik Schick – 4.75.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To pierwszy mecz fazy grupowej, który może być kluczowy w kwestii awansu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Portugalia – Czechy

Portugalia wygrała trzy mecze z ostatnich pięciu

Czechy wygrały ostatnie pięć spotkań

W ostatnich trzech bezpośrednich meczach między tymi ekipami ani razu nie padł BTTS

Gdzie obstawiać Euro 2024?

Wszystkie mecze reprezentacyjne, a w tym wszystkie spotkania Euro 2024 możemy typować w ofercie legalnego bukmachera LVBET. Na każde spotkanie przygotowana jest szeroka oferta kilkuset zakładów, w tym opcja postawienia na indywidualne statystyki zawodników, czyli tzw. playerbets. Dostępny jest również Betbuilder.

➡️ Odbierz 2110 PLN na start + 45 dni gry bez podatku ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w LV BET z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/lvbet-bonus

2. Po dokonaniu pełnej rejestracji odbierz bonus bez depozytu 20 PLN

3. Wpłać minimum 10 PLN i odbierz dodatkowo równowartość depozytu w bonusie (do 500 PLN za pierwszy depozyt)

4. Za drugi i trzeci depozyt również dostaniesz bonus od wpłaty!

5. Graj bez podatku przez 45 dni (AKO min. 2 zdarzenia i kurs min. 1.75)

Przewidywane składy Portugalia – Czechy

Portugalia: Costa – Cancelo – Dias – Inacio – Dalot – Palhinha – Nunes – Fernandes – Bernardo Silva – Ronaldo – Felix

Costa – Cancelo – Dias – Inacio – Dalot – Palhinha – Nunes – Fernandes – Bernardo Silva – Ronaldo – Felix Czechy: Stanek – Zima – Krejci – Holes – Jurasek – Soucek – Sadilek – Provod – Sulc – Schick – Hlozek

Fot. PressFocus