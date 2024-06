Szwajcaria – Włochy 29.06 – Typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.12 Szwajcaria - Włochy Obie strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Szwajcaria – Włochy. Mistrzostwa Europy 2024 rozgrywane w Niemczech, czyli za naszą zachodnią granicą rozkręciły się nam na dobre i właśnie zakończyliśmy zmagania w fazie grupowej, gdzie między innymi reprezentacja Polski, Chorwacji czy Serbii zakończyła swój udział w imprezie. Ogółem turniej stoi na wysokim poziomie, mamy sporo bramek i emocji, ale też są pozytywne zaskoczenia jak na przykład historyczny awans Gruzji do 1/8 finału. W sobotę 29 czerwca o godzinie 18:00 na Olympiastadion w Berlinie pierwszy mecz 1/8 i stawką zameldowanie się w ćwierćfinale, a na boisku Szwajcaria zmierzy się z Włochami, czyli zespołem broniącym tytułu mistrza Europy. Arbitrem tego spotkania będzie Szymon Marciniak. Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na spotkanie Szwajcaria – Włochy.

Szwajcaria – Włochy – typy bukmacherskie

Szwajcaria naprawdę ma się z czego cieszyć: to jej szósty turniej z rzędu z awansem do fazy pucharowej (ostatni, na którym się to nie udało, to Euro 2012, na które nie awansowała). W Europie jeszcze tylko Francja ma podobną serię – od MŚ 2010. Mimo różnych zawirowań jest powtarzalność, ale jak najbardziej zasłużona. Szwajcarzy grali w grupie A, gdzie zajęli drugie miejsce z pięcioma punktami tuż za plecami gospodarza turnieju, czyli reprezentacji Niemiec. Cieszy na pewno fakt, że jeszcze nie przegrali, chociaż mogą czuć niedosyt. Na otwarcie mierzyli się z Węgrami, gdzie rozpoczęli dobrze, zdobyli bramkę, dominowali w pierwszej odsłonie, ale od początku drugiej ich gra już tak kolorowo nie wyglądała, bo stracili bramkę i rywal poczuł wiatru w żagle. Jednak nie dali się złamać, skutecznie się bronili i zadali dwa ciosy wygrywając 3:1. W drugiej kolejce wydawało się, że Szkocję pokonają bez większych problemów, tym bardziej, że oni na otwarcie mistrzostw doznali druzgocącej porażki aż 1:5 z Niemcami. Zremisowali 1:1 na własne życzenie i niepotrzebnie stracili dwa punkty. W trzecim meczu to już pojedynek z gospodarzem, czyli faworytem i wcale nie zagrali złego spotkania, wyszli na prowadzenie i dopiero w 92. minucie Niemcy wyrównali i skończyło się remisem. Szwajcaria strzela w każdym meczu, ale też traci.

Włochy oczywiście bronią tytułu, chociaż trzeba powiedzieć, że przez fazę grupową się prześlizgnęli. Pokonali Albanię, chociaż zaczęli od falstartu i przegrywali, potem zagrali bardzo zły mecz przeciwko Hiszpanii i przegrali 0:3, chociaż mogło się skończyć wyższym wynikiem. Włosi byli na prostej drodze do niespodziewanego odpadnięcia z turnieju, dopóki Mattia Zaccagni nie wyrównał stanu meczu z Chorwacją w 98. minucie, dzięki czemu jego drużyna awansowała na drugie miejsce w grupie. Szczerze nic wielkiego nie pokazują jak na mistrza Europy, ale ten zespół może się przebudzić, więc nie można ich lekceważyć. Faza pucharowa może wyglądać o wiele lepiej, a szanse tutaj oceniam 50/50.

Jednak proponuję tutaj gola po obu stronach, a w Betclic kurs na to zdarzenie wynosi 2.12.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Szwajcaria – Włochy

Betclic standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Niemcy – Szkocja. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Gianluca Scamacca po stronie Włoch – 3.95, natomiast po stronie Szwajcarów Noah Okafor – 4.10.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To 1/8 finału, więc zaczynamy fazę pucharową, a stawką awans do ćwierćfinału. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Szwajcaria – Włochy

Szwajcaria jest niepokonana na EURO 2024 (zwycięstwo i dwa remisy)

Szwajcarzy strzelali bramkę we wszystkich meczach, ale także stracili

Włosi w trzech meczach grupowych nie potrafili zachować czystego konta

Na pięć pojedynków bezpośrednich raz wygrywali Włosi, a cztery raz padał remis

Przewidywane składy na mecz Szwajcaria – Włochy