Portugalia – Słowenia 01.07 – Typy bukmacherskie

Betters kurs 2.40 Portugalia - Słowenia Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Portugalia – Słowenia. Trwają Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech, czyli za naszą zachodnią granicą, gdzie zobaczyliśmy 24 najlepsze zespoły na Starym Kontynencie i właśnie zakończyliśmy zmagania w fazie grupowej, a niestety między innymi reprezentacja Polski, Chorwacji czy Serbii zakończyły swój udział w imprezie. Ogółem turniej stoi na wysokim poziomie, mamy sporo bramek i emocji, ale też są pozytywne zaskoczenia jak na przykład historyczny awans Gruzji do 1/8 finału. W poniedziałek 1 lipca o godzinie 21:00 na Deutsche Bank Park we Frankfurcie Portugalia powalczy o ćwierćfinał ze Słowenią, więc szykuje nam się poważne granie oraz duża dawka emocji! Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na spotkanie Portugalia – Słowenia.



➡️ Załóż konto w Betters i otrzymaj freebet 25 zł na start! Kliknij w poniższy baner⬅️

Portugalia – Słowenia – typy bukmacherskie

Portugalia poprzedniego EURO nie będzie dobrze wspominać, bo mimo że wyszli z grupy to właśnie na tym etapie odpadli przegrywając z Belgią 0:1. Od tamtego czasu w sumie dużo się pozmieniało, bo między innymi teraz prowadzi ich Roberto Martinez, który wtedy był selekcjonerem reprezentacji Belgii i mówi odważnie o strefie medalowej. Eliminacje w ich wykonaniu były po prostu perfekcyjne, bo w grupie J wygrali wszystkie 10 spotkań ze znakomitym bilansem bramkowym 36:2, mając za rywali Słowację, Luksemburg, Bośnię czy Islandię, więc zbyt ciężkich pojedynków to oni nie mieli. Turniej główny Portugalczycy zaczęli ostrożnie i można powiedzieć, że ospale, bo w 62. minucie przegrywali z Czechami i ten zimny prysznic podziałał, wzięli się do roboty. Szybko wyrównali, a zwycięską bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry. Potem mierzyli się z nieobliczalną Turcją, ale tutaj zagrali już rozsądniej, skoncentrowani i Turcy za dużo do powiedzenia nie mieli, a efektem końcowym była wygrana podopiecznych Martineza 3:0. Po dwóch kolejkach byli już pewni awansu i na trzecie spotkanie przeciwko Gruzji wystawili rezerwowy skład i przegrali 0:2.

Słowenia kwalifikacje przebrnęła bardzo dobrze, bo w grupie H zajęli drugie miejsce mają tyle samo punktów co pierwsza Dania – 22. Raz właśnie przegrali z nimi, a raz z Finlandią. Na ME Słoweńcy trafili do wyrównanej grupy, ale jeszcze nie wygrali spotkania, chociaż ich gra wygląda nieźle. To jest ich historyczny awans do 1/8 finału, czyli do fazy pucharowej. Remisowali z Danią 1:1, Serbią 1:1 oraz w ostatniej kolejce bezbramkowo z Anglią. Na bramce oczywiście doskonale wszystkim znany Jan Oblak z Atletico Madryt, Benjamin Sesko z RB Lipsk czy Erik Janza z… Górnika Zabrze, który strzelił bramkę w 1. kolejce przeciwko Danii. Z Anglikami mimo, że nie mieli dużo do powiedzenia to udowodnili, że potrafią bardzo mądrze grać w defensywie.

Portugalia na pewno się odkryje, będzie chciała dominować, utrzymywać się przy piłce, a jak dojdą do tego błędy to łatwa droga do straty bramki. Gram tutaj BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Portugalia – Słowenia

Betters standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Portugalia – Słowenia. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów na strzelców w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Cristiano Ronaldo po kursie 1.89, czyli kapitan Portugalii i najlepszy strzelec Mistrzostw Europy w historii – 14 bramek.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To 1/8 finału, więc zaczynamy fazę pucharową, a stawką awans do ćwierćfinału. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Portugalia – Słowenia

Słowenia na EURO jest niepokonana, w tej edycji zanotowała już trzy remisy

ogółem na sześć ostatnich spotkań w ME dzielili się punktami aż pięć razy

Portugalia wyszła z grupy dwa mecze wygrywając i doznając jednej porażki

W marcu zagrali między sobą towarzysko i Słowenia wygrała 2:0

➡️ Freebet 25 zł na start ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betters ➡ https://futbolnews.pl/betters

2. Dokonaj pełnej rejestracji i zaznacz zgody marketingowe

3. Zagraj kupon na EURO za min. 25 zł i otrzymasz freebet 25 zł! Do 1-krotnego obrotu z min. kursem 1,14

Przewidywane składy na mecz Portugalia – Słowenia