Mason Greenwood przeniesie się do Francji?

Mason Greenwood był swego czasu uważany za wielki talent nie tylko angielskiego futbolu. Odkąd jednak wybuchła afera obyczajowa z jego udziałem, tak w ogóle nie było wiadomo czy w ogóle i gdzie wróci do gry. Anglia raczej odpadała z uwagi na ogromną burzę w mediach. Poprzedni sezon 22-latek spędził więc na wypożyczeniu w Getafe. Teraz ma być blisko transferu definitywnego do Olympique Marsylia.

Mason Greenwood i jego problemy z prawem

Gdy wybuchła afera obyczajowa z udziałem młodego Anglika, to świat piłkarski był w szoku. Ten młody talent ze szkółki Manchesteru United miał w najbliższych latach zawojować świat. Wszystko jednak zmieniło się w styczniu 2022 roku. Mason Greenwood został wówczas aresztowany pod zarzutem napaści i gwałtu na swojej dziewczynie. Wstawiła ona zdjęcia do social mediów i obciążające go nagranie. Niemal od razu Manchester United zawiesił 22-latka, nie pozwolił mu trenować i grać, a potem długo prowadził wewnętrzne śledztwo.

👀🔵 Harriet Robson, la mujer de Greenwood y madre de su hijo, estuvo en la grada del Coliseum en el primer día del inglés con el Getafe 👕 Además, acudió a la tienda del club, compró una equipación para su bebé y colgó fotos en redes sociales pic.twitter.com/TJZeUd47JQ — Diario AS (@diarioas) September 5, 2023

Dopiero w lutym 2023 roku wszystkie zarzuty wobec Anglika zostały oddalone z powodu ”wycofania się kluczowych świadków”. Klub po wielu miesiącach wyraził zgodę, by dołączył do zespołu, ale sprzeciwiły się: największe media, klub kobiet Manchesteru United oraz kilka gwiazd męskiej ekipy (m.in. Rashford). Mimo że wziął ślub z ofiarą i urodziła im się córka, to pewnych rzeczy wymazać się nie da. Greenwood musiał szukać miejsca gdzie indziej i wtedy trafił na wypożyczenie do Getafe, gdzie udał się razem z rodziną i… spotkał z cieplejszym przyjęciem wewnątrz klubu. Na powitaniu i prezentacji trybuny skandowały: „Mason Greenwood, Mason Greenwood”. Wybór nowej destynacji do gry był co najmniej niespodziewany.

Getafe wyciągnęło Greenwooda z niewoli

To właśnie hiszpański klub z przedmieść Madrytu postanowił wyciągnąć pomocną dłoń do piłkarza. Mason Greenwood, grając dla Getafe, odżył piłkarsko. Anglik w niedawno zakończonym sezonie był jednym z najlepszych, jak nie najlepszym piłkarzem „Azulones”. Rozegrał 32 mecze, w których zdobył dziesięć bramek oraz zanotował sześć asyst. 22-latek, obok Borjy Mayorala, był najlepszym strzelcem drużyny w La Liga. Mason Greenwood nie pozostał obojętny kibicom Getafe, którzy tak ciepło go przyjęli i postanowił w ciepły sposób pożegnać się z fanami. Za pośrednictwem swojego konta na Instagramie przekazał krótką wiadomość skierowaną do fanów.

– Jestem ogromnie wdzięczny rodzinie Getafe i kibicom za niesamowity sezon. Dziękuję, że sprawiliście, że poczułem się jak jeden z was. Cieszyłem się każdą sekundą spędzoną u boku moich kolegów z drużyny i w klubie. Słodko-gorzkie zakończenie, ale gra dla Getafe to była przyjemność. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze – napisał Mason Greenwood.

Mason Greenwood’s Goals at Getafe, Let's recap his best moments on the pitch! A Thread 🧵🤯 1. ⚽ Goal vs. Almeria – Greenwood scored a stunning goal from outside the box, showcasing his powerful long-range shooting ability. pic.twitter.com/MX8nt8ha6l — Kara (@UTDKara) May 27, 2024

Od początku było jednak wiadomo, że po zakończeniu wypożyczenia powrót do Manchesteru nie wchodzi w grę. Formalnie jego kontrakt z „Czerwonymi Diabłami” kończy się w czerwcu 2026 roku. Wydaje się, że jednak Erikowi ten Haagowi spadnie jeden problem z głowy.

Marsylia bliska sprowadzenia Greenwooda

Od kilku godzin pojawiają się doniesienia, jakoby to Marsylia była skłonna kupić 22-latka. Mówi się, że kwota transferu wyniosłaby 25 milionów euro plus potencjalne bonusy.

❗️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United et Marseille négocient pour l’indemnité de transfert de Mason Greenwood. ➡️ Elle devrait être d’environ 25M€ + bonus ⏳ — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 8, 2024

Sam Mason Greenwood opowiada się za ścieżką prowadzącą do tego klubu. Ponoć miał też dać już zielone światło na transfer do Francji. To by było z pewnością ciekawe wzmocnienie dla klubu, który zyskał nowego trenera w osobie Roberto de Zerbiego. Dużo się mówiło, że Marsylia miała problem ze starzejącą się kadrą. Pierre Emerick-Aubameyang czy też Jonathan Clauss to wciąż jakościowi gracze, ale już nie tak młodzi. Młodych talentów w klubie brakowało. Wobec czego Greenwood mógłby sporo wnieść i pomóc powrócić drużynie do walki o najwyższe cele w Ligue 1.

fot. PressFocus