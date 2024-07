Wisła się zbroi. Z Rakowa do pierwszej ligi

Okno transferowe w pełni. Polskie kluby oczywiście nie są bierne i także biorą udział w kadrowych przetasowaniach. Jak podała dzisiaj Wisła Kraków, do ekipy Kazimierza Moskala dołączy napastnik – Łukasz Zwoliński.

Wisła powalczy o awans?

Miniony sezon dla ekipy z Małopolski z pewnością nie należał do najlepszych. Wiślakom po raz kolejny nie udało się wywalczyć upragnionego awansu do Ekstraklasy, a ostateczny triumf wypuszczony z rąk został w ostatnich tygodniach sezonu. Plamę delikatnie zamazało zwycięstwo w Pucharze Polski, jednak całe środowisko zgromadzone wokół Wisły jasno mówiło, że celem numer jeden na miniony sezon była promocja do najwyższej klasy rozgrywkowej.

W obecnym okienku Krakowianie są dość aktywni – oprócz wspomnianego już Zwolińskiego do ekipy z spod Wawelu dołączyli już:

Giannis Kiakos

Olivier Sukiennicki

Sławomir Chmiel

Rafał Mikulec

Ponadto pięciu zawodników wróciło z wypożyczenia, więc o braki kadrowe nowy trener Wiślaków – Kazimierz Moskal raczej martwić się nie musi. Wobec tego śmiało można powiedzieć, że urodzony w Sułkowicach 57-letni szkoleniowiec ma ogromną szansę, aby wprowadzić Wisłę do elity.

[ɪɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ] Hot news! 👀 Łukasz Zwoliński wzmacnia linię ataku Białej Gwiazdy! Umowa zawodnika będzie obowiązywać do 2026 roku. Zwolak, witamy i życzymy powodzenia w Wiśle! 👊 🔗 https://t.co/evZqvZxhoH pic.twitter.com/1jEc9WG0iL — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 15, 2024

Z Rakowa do Krakowa

Łukasz Zwoliński w minionym sezonie reprezentował barwy mistrza Polski z sezonu 22/23 – Rakowa Częstochowa. Jego sezon nie był jednak udany – przez cały rok strzelił zaledwie osiem goli, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wcześniej 31-letni napastnik grał dla Lechii Gdańsk, gdzie swój rekordowy rok zaliczył w sezonie 21/22, gdy na ekstraklasowych boiskach strzelił 14 goli.

Zwoliński do Wisły przechodzi na zasadzie transferu definitywnego, co oznacza, że kibice ekipy z Reymonta raczej nie muszą martwić się o przyszłość napastnika w klubie. Kontrakt nowego nabytku Wiślaków będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026.

W oficjalnym komunikacie klubu przedstawiającym sylwetkę Zwolińskiego widnieje wesołe i pełne wiary:

Witamy pod Wawelem, witamy przy R22!

Kto wie – może to właśnie były napastnik Rakowa, Lechii czy jeszcze wcześniej Pogoni pomoże zespołowi wywalczyć awans do Ekstraklasy.

fot. PressFocus