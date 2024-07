Zagłębie Lubin testuje byłego piłkarza Lille

Zagłębie Lubin szuka zastępcy Sokratisa Dioudisa, który odszedł do tureckiego Gaziantepu. Jak informuje Filip Trokielewicz z portalu ”mkszaglebie.pl”, na testach w Lubinie przebywa Adam Jakubech. Słowacki bramkarz od 2017 roku był zawodnikiem Lille, ale… nie zagrał tam ani razu.

Dioudis wykiwał Fornalika

Przed kilkoma dniami Zagłębie Lubin na rzecz Gaziantepu opuścił Sokratis Dioudis. Grek rozwiązał umowę z „Miedziowymi”, żeby zaledwie dwa dni później podpisać nową z tureckim zespołem, który rok temu zajął spokojne miejsce w środku tabeli Super Lig. Była to bardzo dziwna akcja, która zostawiła Waldemara Fornalika na lodzie. Wcześniej za ok. 200 tysięcy euro do Lechii Gdańsk sprzedany został Szymon Weirauch. Sokratis Dioudis natomiast tłumaczył się sprawami osobistymi, by rozwiązać umowę, a potem… podpisał nową z Gaziantepem. Trener Zagłębia był zdenerwowany i zniesmaczony.

To oznacza, że w kadrze Zagłębia został tylko rezerwowy, 37-letni już bramkarz Jasmin Burić oraz nieokrzesany w Ekstraklasie, 16-letni bramkarz rezerw Michał Matys. Były golkiper Lecha grał w ciągu dwóch ostatnich sezonów głównie w rezerwach na poziomie trzeciej ligi. Jeszcze przed odejściem Dioudisa Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl” podał, że po dwóch latach do Zagłębia wróci jego wychowanek – Dominik Hładun. Były już bramkarz Legii przebywa na testach medycznych, podobnie jak Adam Jakubech, o czym informował Filip Trokielewicz z portalu ”mkszaglebie.pl”. W przeciwieństwie do Hładuna, Słowak jest obecnie bez klubu, po tym, gdy jego umowa z Lille wygasła wraz z końcem czerwca.

Niby gracz Lille, ale jednak nie

Jakubech piłkarzem Lille został w 2017 roku, ale był nim tylko na papierze. Słowak nie zagrał bowiem w pierwszym zespole ”Mastifów” ani razu. Jeśli już występował, to jedynie w drużynie rezerw, gdzie i tak tylko 25 razy stanął między słupkami. W 2019 roku Jakubech udał się na dwuletnie wypożyczenie do belgijskiego Kortrijk, gdzie zagrał 33 mecze. Słowaka ominęły więc występy Lille w sezonie 2019/20 Ligi Mistrzów oraz mistrzostwo z Francji z 2021 roku.

Przed sezonem 2021/22 Jakubech wrócił na północ Francji, gdzie przesiedział na ławce 63 z 139 rozegranych w tym czasie przez Lille meczów, a w pozostałych spotkaniach znajdował się poza kadrą. W tym czasie ”Mastify” m.in. zagrały w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy, a w sezonie 2022/23 i 2023/24 zajmowały kolejno piąte i czwarte miejsce w rozgrywkach Ligue 1. Wraz z końcem czerwca 2024 roku wygasała jego umowa z Lille i nie doszło do jej przedłużenia. 27-letni Słowak jest praktycznie aż od trzech sezonów bez gry!

Jeśli Zagłębie ostatecznie podpisze ”wiecznego rezerwowego”, to Jakubech stanie przed szansą pierwszego występu od ponad roku. Ostatni raz między słupkami stanął w kwietniu 2023 roku, lecz było to w meczu piątoligowych wówczas rezerw Lille z EFAFC (2:1). Był to zaledwie jeden z czterech występów, który Słowak zaliczył w ciągu trzech poprzednich sezonów po powrocie do Francji. Na najwyższym poziomie jednak nie grał, a tylko we wspomnianych rezerwach.

