Manchester United wygrał z Realem batalię o utalentowanego obrońce

Manchester United się nie zatrzymuje i dokonał drugiego transferu podczas obecnego okienka transferowego. Przez bardzo długi czas wydawało się, że Leny Yoro trafi do Realu Madryt. ,,Czerwone Diabły” przebiły jednak ofertę ,,Królewskich” i utalentowany 18-latek zagra na Old Trafford.

United wygrał batalie z Realem

Manchester United rozpoczął transferową ofensywę. Niedawno dokonał pierwszego wzmocnienia, sprowadzając Joshua’e Zirkzee. Holender stał się tym samym pierwszym transferem pod rządami Jima Ratcliffa. Pozycją, która zdecydowanie najbardziej wymaga wzmocnienia jest środek obrony. ,,Czerwone Diabły” od dłuższego czasu monitorowały sytuację Jeana-Claira Todibo oraz Jarrada Branthwaite z Evertonu. Transfer pierwszego z nich został zablokowany przez UEFA. Wspomniany wcześniej właściciel United ma również swoje udziały w Nicei, gdzie występuje Francuz, dlatego też europejska federacja wykluczyła taki transfer. Drugi zawodnik z kolei okazał się za drogi. ,,The Toffees” domagali się kwoty rzędu 70 milionów euro, co skutecznie odstraszyło drużynę z Manchesteru.

W ostatnim czasie bardzo głośno było również o przenosinach Leny’ego Yoro. Jest on postrzegany jako jeden z najbardziej utalentowanych obrońców młodego pokolenia. Mimo młodego wieku w minionych rozgrywkach był filarem obrony w Lille. Łącznie rozegrał 33 mecze. Kontrakt 18-latka z dotychczasowym klubem kończył się w czerwcu 2025, tak więc była to ostatnia okazja na zarobek na nim. Piłkarz nie ukrywał, że bardzo chciałby dołączyć do Realu Madryt i cierpliwie czekał na ofertę. Do walki o defensora wkroczył również Manchester United, który zaproponował łącznie ze wszystkimi dodatkami około 60 milionów euro.

Działacze Lille przyjęli ofertę ,,Czerwonych Diabłów” i namawiali zawodnika na przenosiny właśnie do Anglii. Real Madryt z kolei złożył ofertę w wysokości około 35 milionów euro, cały czas mając na względzie, że jeżeli nie tym razem, to Yoro mógłby dołączyć do nich za rok za darmo. Francuz długo czekał z podjęciem decyzji, jednak pod wpływem rzekomych nacisków ze strony Lille zdecydował się na Manchester United. Leny Yoro został oficjalnie przedstawiony jako nowy piłkarz Manchesteru United. Podpisał umowę do 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Młody Manchester United i transfer kolejnego obrońcy

18-latek został nominowany do nagrody Golden Boy 2024, między innymi wraz z Alejandro Garnacho i Kobbie Mainoo. Oznacza to, że ,,Czerwone Diabły” mają w już w swoich szeregach trzech zawodników nominowanych do tego wyróżnienia.

Oprócz Yoro United zamierza sprowadzić na pozycję stopera jeszcze Matthijsa de Ligta, którego doskonale zna obecny trener drużyny Premier League – Erik ten Hag, jeszcze z czasów prowadzenia Ajaxu Amsterdam. Działacze Manchesteru United dogadali się już z holenderskim obrońcą w sprawie umowy, jednak nie złożyły jeszcze oficjalnej oferty Bayernowi Monachium. Głównym priorytetem było sprowadzenie wspomnianego wcześniej młodego Francuza. Transfer de Ligta może być uzależniony od sprzedaży innego ze stoperów Manchesteru United.

🚨THREE of the top 10 Golden Boy nominees play for Manchester United!! 😍 pic.twitter.com/PZIAYXzC24 — Frank🧠🇳🇱 (fan) (@TenHagEra) July 17, 2024

Fot. manutd.com