Dania już bez Kaspera Hjulmanda w roli selekcjonera

Dania ma za sobą słaby występ na zakończonym niedawno EURO 2024. Porażka z Niemcami (0:2) w ćwierćfinale spotkała się ze sporą krytyką fanów. Dotychczasowy selekcjoner zespołu ze Skandynawii Kasper Hjulmand postanowił zrezygnować ze stanowiska. Tymczasowym menedżerem drużyny będzie jego dotychczasowy asystent Morten Wieghorst.

Dania na EURO 2024

Dania przystępowała do turnieju w Niemczech jako półfinalista poprzednich rozgrywek. Wówczas w półfinale EURO 2020 lepsza okazała się Anglia. Od tamtej pory jednak Skandynawowie nie potrafią nawiązać do tego dobrego występu. Na mundialu w Katarze w 2022 roku Duńczycy odpadli już w fazie grupowej. Na EURO 2024 było trochę lepiej.

W grupie podopieczni Kaspera Hjulmanda zanotowali trzy remisy – 1:1 ze Słowenią, 1:1 z Anglią i 0:0 z Serbią. To wystarczyło do awansu do fazy pucharowej. Tam Dania trafiła na gospodarzy w postaci Niemców. Ci jednak okazali się za mocni i wygrali mecz 2:0, tym samym awansując do ćwierćfinału.

Po fazie grupowej zrodziło się spore zamieszanie z udziałem Danii. O tym, dlaczego to właśnie Duńczycy, a nie Słoweńcy zajęli drugie miejsce w grupie C, zadecydowały specjalne przepisy UEFA. Za pośrednictwem ”The Telegraph” federacja poinformowała, że o kolejności w tabeli zadecydowała liczba żółtych kartek. I choć piłkarze Danii oraz Słowenii otrzymali po sześć takich napomnień, to w 70. minucie meczu Słowenii z Danią (1:1) ukarany został asystent selekcjonera Matjaza Keka – Milivoje Novaković. Teraz okazuje się, że kartka byłego reprezentanta Słowenii została wliczona do rejestru. Oznacza to, że Słoweńcy w fazie grupowej dostali o jedną żółtą kartkę więcej. W związku z tym to Dania zakończyła rozgrywki grupowe na 2. miejscu a nie Słowenia.

Porażka z Niemcami w 1/8 finału doprowadziła do podjęcia drastycznych kroków przez Kaspera Hjulmanda. 52-latek postanowił zrezygnować z funkcji trenera reprezentacji Danii, którą piastował przez ostatnie cztery lata.

To był zaszczyt i przywilej prowadzić naszą drużynę narodową przez cztery lata. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby osiągnąć sukces i zjednoczyć Duńczyków wokół naszego zespołu. Z myślą o mistrzostwach świata za dwa lata mam przeczucie, że najlepiej dla niego będzie, jeśli pojawią się w nim nowe pomysły i nowa twarz – powiedział szkoleniowiec, cytowany w komunikacie Duńskiej Federacji Piłkarskiej.

Czas na nowe rozdanie

Przedstawiciele związku przyjęli do wiadomości wolę 52-letniego szkoleniowca i rozwiązali z nim obowiązujący kontrakt. Postanowiono również, że zanim znajdzie się nowy selekcjoner, to tymczasowym zostanie asystent Hjulmanda przez ostatnie lata Morten Wieghorts. Ten ma prowadzić Danię przy jesiennych spotkaniach Ligi Narodów. W tym rozgrywkach Christian Eriksen i spółka zmierzą się z nowym mistrzem Europy Hiszpanią, Szwajcarią i Serbią.

Poszukiwania nowego selekcjonera dla Danii mogą potrwać. Federacja chce, by nowa osoba prowadziła tę reprezentację od nowego roku, gdy rozpoczną się eliminację do mistrzostw świata w 2026 roku.

fot. PressFocus