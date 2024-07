Como zmienia trenera

Como w ostatnim sezonie po 21 latach uzyskało promocję do włoskiej elity. Stało się tak po osiągnięciu drugiej lokaty w Serie B w kampanii 2022/23. Klub zasilany indonezyjskim kapitałem miał w sztabie Cesca Fabregasa, który w Lombardii kończył karierę. W pewnym momencie jednak potrzeba było do sztabu kogoś, kto jego docelową rolę pełni mając już odpowiednie uprawnienia. Teraz sam zawodnik formalnie już może być pierwszym trenerem i ogłoszono go oficjalnie.

Fabregas już jesienią de facto był szkoleniowcem numer jeden w drużynie, ale 24 grudnia wygasało tymczasowe zezwolenie, które pozwalało mu trenować Como bez licencji, w związku z czym zastąpił go Osian Roberts. Następnie Fabregas uczestniczył w kursie w Anglii, a teraz uzyskał licencję trenera i może bezpiecznie poprowadzić w Serie A drużynę z Lombardii.

Walijczyk Osian Roberts będzie teraz w pełni skoncentrowany na swojej roli szefa rozwoju w Como. Zadaniem trenera z Wysp Brytyjskich będzie „stworzenie kultury Como w organizacji, w tym edukacja trenerów i tworzenie planu rozwoju dla zawodników”.

Como 1907 is delighted to confirm that @cesc4official will become head coach of the men’s team on a four-year contract.

As planned @Osian_Roberts will now be fully focused on his role as Head of Development for Como 1907, tasked with creating a Como Culture within the… pic.twitter.com/4bs11jPIVu

— Como1907 (@Como_1907) July 19, 2024