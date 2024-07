Aston Villa naprawiła swój błąd. Odkupiła wychowanka po roku

Aston Villa poinformowała o powrocie do Birmingham Jadena Philogene’a. 22-latek jest wychowankiem ”The Villans”, ale rok temu został sprzedany do Hull za ok. sześć milionów euro. Po roku Aston Villa odkupiła skrzydłowego po tym, gdy na poziomie Championship zanotował 12 trafień i sześć asyst.

Jaden Philogene dołączył do akademii Aston Villi na początku 2018 roku. W przedostatniej kolejce sezonu 2020/21 zaliczył debiut w pierwszym zespole ”The Villans”. W sezonie 2021/22 zanotował cztery występy w seniorskiej drużynie Aston Villi i zaliczył nawet dwie asysty w meczu Pucharu Ligi z Barrow (6:0). Drugą część sezonu spędził jednak na wypożyczenie w Stoke, a latem 2022 roku udał się na wypożyczenie do Cardiff. Tam rozegrał 39 meczów w sezonie 2022/23, strzelił pięć goli i dołożył jedną asystę.

W meczu 1. kolejki sezonu 2023/24 Premier League zaliczył kilka minut w przegranym 1:5 meczu z Newcastle, a w ostatnim dniu letniego okienka odszedł definitywnie do Hull. ”Tygrysy” zapłaciły za młodego skrzydłowego ok. 5,8 mln euro. Teraz klub z Championship zarobił na jego sprzedaży niemal trzykrotnie więcej. Za ok. 16 milionów euro kupiła go… Aston Villa. Philogene został tym samym piątym najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Hull.

Władze Aston Villi – choć niemałym kosztem – naprawiły swój błąd. W poprzednim sezonie Philogene strzelił 12 goli i dołożył sześć asyst w 32 meczach Championship. Najgłośniej było o jego wyrównującej bramce z wygranego 2:1 meczu z Rotherham. Philogene najpierw dwukrotnie zwiódł Olivera Rathbone’a, a następnie wpakował piłkę pod poprzeczkę… raboną. Pierwotnie uznano to trafienie bramką samobójczą Camerona Humphreysa, ale niedługo później EFL przyznała tego gola Philogene’owi.

Wiele osób twierdziło, że ten gol powinien być nominowany do Nagrody FIFA im. Ferenca Puskasa dla najpiękniejszej bramki sezonu. Jednak trafienie Philogene’a nie zostało nawet wybrane najpiękniejszą bramką lutego w Championship, nie mówiąc już o najpiękniejszej bramce sezonu tych rozgrywek.

Na początku lipca Philogene zaczął być łączony z Barceloną, choć sama ”Barca”… o tym nie wiedziała. Agent piłkarza udał się do stolicy Katalonii i pod siedzibą klubu zaczął robić sesję fotograficzną. Jak informował Gerard Romero z ”Jijantes”, interweniować musieli ochroniarze, którzy nakazali agentowi opuścić obiekt. Dyrektorzy Barcelony mieli w ogóle nie być zaznajomieni z Anglikiem, a ich jedynym celem transferowym na pozycję lewego skrzydłowego jest wyłącznie Nico Williams.

”To niezwykłe uczucie. Dobrze jest wrócić do domu” – mówił Philogene w rozmowie z mediami klubowymi. W Hull Philogene najczęściej występował na lewym skrzydle i to najpewniej na tej pozycji będzie grał pod wodzą Unai’a Emery’ego. Kwestią czasu jest bowiem odejście z Aston Villi Moussy Diaby’ego, który na Villa Park spędził zaledwie rok. Aston Villa uzgodniła z saudyjskim Al-Ittihad kwotę, za którą sprzeda Francuza. Debiutujący w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów klub ma zarobić ok. 55 milionów euro.

Jaden Philogene’s agent showed up to the Barcelona offices unannounced, began a photoshoot in the car park, and was eventually asked to leave by security.

The name of the player is completely unknown by Barcelona directors, with the club mystified as to why they are being linked… pic.twitter.com/b5Z6dN13tp

— total Barça (@totalBarca) July 4, 2024