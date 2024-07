Lech Poznań: Gwiazda już niedługo opuści drużynę?

Kristoffer Velde bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd Lecha Poznań. Od kilku miesięcy nie ustają jednak kolejne transferowe plotki dookoła norweskiego skrzydłowego. Jak podają greccy dziennikarze, zawodnik ze Skandynawii najprawdopodobniej zasili szeregi greckiego Olympiakosu.

W minionym sezonie Velde przeszedł drogę „z nieba do piekła”. Norweg świetnie zaczął sezon i w obliczu słabszej formy Mikaela Ishaka często brał na swoje barki odpowiedzialność za grę ofensywną. W pewnym momencie pojawiła się nawet opinia, że skrzydłowy „Kolejorza” wręcz przerasta polską Ekstraklasę i kwestią czasu jest jego odejście do lepszego klubu.

Wiosna w wykonaniu Velde była już jednak całkiem inna. W ostatnich meczach poprzedniego sezonu kibice Lecha zobaczyli ciemną stronę charakteru zawodnika. Przykłady moglibyśmy przytaczać właściwie w nieskończoność, jednak tymi najsłynniejszymi zdecydowanie było kopanie butelek przy ławce rezerwowych oraz zupełnie bezpodstawne obrażanie operatora kamery, używając do tego słowa „sp…”.

W sezonie 2023/24 PKO BP Ekstraklasy norweski skrzydłowy wystąpił w 33 meczach. Zdobył w nich dziesięć bramek oraz zanotował pięć asyst.

With Martin Braithwaite & Lorenzo Pirola on thr verge of signing, it is expected that Kristoffer Velde will soon join them with Olympiakos & Lech Poznan very close to agreeing a deal for the Norwegian winger

🇳🇴🔜✍️🔴⚪️#OlympiacosFC #KristofferVelde

— Stephen Kountourou (@SteveKountourou) July 19, 2024