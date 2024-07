Domagoj Vida kończy reprezentacyjna karierę

Domagoj Vida zakończył reprezentacyjną karierę – poinformował o tym w komunikacie chorwacki związek. 35-latek odnosił z kadrą wielkie sukcesy, takie jak wicemistrzostwo świata, brąz mistrzostw świata, a także wicemistrzostwo Ligi Narodów. W sumie w kadrze przez 14 lat rozegrał ponad 100 meczów i był ostoją na środku defensywy.

Obrońca w reprezentacji Chorwacji zadebiutował w 2010 roku w towarzyskim starciu przeciwko Walii. Trenerem kadry był wówczas Slaven Bilić. Trzy dni później Vida rozegrał pierwszy pełny mecz przeciwko Estonii.

Miał okazję być członkiem kadry aż na czterech turniejach rangi mistrzostw Europy oraz na trzech mundialach. Najlepiej wiodło mu się z kolegami na mundialu w Rosji w 2018 roku. Wówczas był podstawowym zawodnikiem składu, który wywalczył wicemistrzostwo świata. Vida na mundialu robił furorę, a po turnieju zainteresował się nim poważnie sam Arsenal, który prowadził negocjacje z Besiktasem – jego ówczesnym klubem. Chorwacja dotarła tam do samego finału, gdzie jednak uległa 2:4 Francji. Vida nie zagrał w tym turnieju tylko przeciwko Islandii.

Po nieudanym dla Chorwatów EURO 2020 nie pełnił już tak ważnej roli w kadrze. Owszem, selekcjoner Zlatko Dalić powołał go jeszcze na mundial w Katarze w 2022 roku oraz na ostatnie EURO 2024, ale na obu tych turniejach nie rozegrał nawet minuty. Pełnił raczej rolę wspierającego innych doświadczeniem. W sumie Domagoj Vida dla kadry rozegrał 105 spotkań, w których zdobył cztery bramki. Do srebra za mundial w Rosji dołożył także brąz za mistrzostwa świata w Katarze oraz srebro za Ligę Narodów w sezonie 2022/23.

Today, Domagoj Vida bids farewell to the #Croatia national football team. For his impressive contribution during the last 14 years, we can only say one thing – thank you! ❤️🙏 #HvalaDomi #Family #Vatreni ❤️‍🔥 pic.twitter.com/HX00jE86QN

Domagoj Vida dał się poznać nie tylko jako piłkarz, ale również jako skandalista. O 35-latku zrobiło się głośno w listopadzie 2020 roku, po meczu towarzyskim Chorwacji z Turcją. Bałkańskie media po meczu informowały, że Chorwat rozegrał pierwszą połowę środowego meczu z Turcją, zanim sztab medyczny uzyskał informację, że jest zakażony koronawirusem. Jak wówczas zaznaczono, wszyscy zawodnicy reprezentacji Chorwacji, w tym sam Domagoj Vida, mieli negatywne wyniki testów przeprowadzonych dwa dni przed meczem.

Następne badania wykonano w środę rano w dzień meczu z Turcją. Vida rozpoczął ten mecz jako kapitan i grał całą pierwszą połowę. W przerwie 35-latek dowiedział się, że jest zainfekowany koronawirusem. Lekarze reprezentacji Chorwacji dostali wstępną informację o potencjalnym zakażeniu i w drugiej części już Vida nie zagrał. Natychmiast został odizolowany od zespołu.

Wishing Domagoj Vida all the best after he officially retires from the Croatia National Team 🇭🇷

The most memorable moment of that NT career for Ukrainians came after Croatia KO’d russia at the 2018 WC alongside fellow ex Dynamo man Vukojevic 🇭🇷🫶🇺🇦

Good luck in the club career! https://t.co/Ro075AgXjR pic.twitter.com/zFwXYXiAPe

