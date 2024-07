James Rodriguez chce wrócić do Europy

James Rodriguez ma za sobą bardzo udany turniej Copa America 2024. Kolumbijczyk został wybrany najlepszym zawodnikiem imprezy i doprowadził swoją reprezentacje do finału. Jak informuje Fabrizio Romano, po tak kapitalnym występie 33-latek zamierza rozwiązać kontrakt z Sao Paulo i wrócić do Europy.

James Rodriguez był największą gwiazdą podczas Copa America w Stanach Zjednoczonych. Reprezentacja Kolumbii spisywała się znakomicie, a jej największym motorem napędowym był oczywiście 33-latek. W sześciu meczach strzelił gola i zaliczył aż sześć asyst. Zasłużenie zgarnął nagrodę MVP. Świetnie bił stałe fragmenty gry. Kolumbia śrubowała fantastyczny i historyczny rekord. Zatrzymała się na 28 meczów z rzędu bez porażki. Historia zatoczyła koło, bo ostatnią drużyną, która w lutym 2022 roku zdołała pokonać Kolumbię była… Argentyna.

Rodriguez dzięki swojej postawie momentalnie zaczął być łączony z powrotem do Europy. Problem mógł stanowić fakt, że Kolumbijczyk ma ważną umowę z brazylijskim Sao Paulo do 2025 roku. Jak informuje Fabrizio Romano, James jest zmotywowany, aby wrócić na Stary Kontynent. Zamierza rozwiązać swoją umowę z klubem za porozumieniem stron. Sao Paulo nie będzie utrudniać jego decyzji.

🚨🇨🇴 James Rodriguez, set to be available as free agent terminating his contract by mutual agreement with São Paulo.

He’s set to part ways with the club after excellent Copa América.

James would love to return to European football. pic.twitter.com/zVKOlMUVNf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024