Zaskakujący kierunek! Mistrz Niemiec zagra w Celcie Vigo

Świeżo upieczony mistrz Niemiec z Bayerem Leverkusen Borja Iglesias przeniesie się do Celty Vigo. Hiszpański napastnik zimą został wypożyczony do niemieckiego zespołu, który miał problem z obsadą tej pozycji. Teraz przeniesie się na Estadio Balaídos gdzie stawiał pierwsze kroki na szczeblu La Liga.

Mistrz Niemiec wraca do domu

Borja Iglesias trafił do Celty Vigo po raz pierwszy w 2013 roku z Villarrealu. Chociaż lepszym określeniem byłoby stwierdzenie, że trafił do rezerw Celty Vigo z trzeciej drużyny Villarrealu. Talent hiszpańskiego napastnika długo pozostawał w ukryciu. W drużynie rezerw zespołu z Galicji rozegrał prawie 150 spotkań strzelając 76 bramek. W seniorskim zespole wystąpił tylko dwukrotnie i w 2017 roku udał się na wypożyczenie do Realu Saragossy, gdzie jego talent rozkwitł.

𝘏𝘰𝘮𝘦 𝘪𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝘪𝘴 🩵 🔙 @BorjaIglesias9 🤩 pic.twitter.com/dWdVVvcHeB — RC Celta English (@RCCeltaEN) July 21, 2024

Dobre występy w Saragossie skłoniły Espanyol do wyłożenia 10 milionów euro za 25-letniego wówczas zawodnika. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę – Borja Iglesias szybko się zaaklimatyzował i był jedną z gwiazd zespołu. Po roku Real Betis zdecydował się wykupić napastnika za trzykrotnie wyższą kwotę niż tę, którą otrzymała Celta Vigo sprzedając go do Espanyolu.

Borja Iglesias po niemrawym początku w zespole z zielonej części Sewilli wyrósł na solidnego napastnika, który w każdym kolejnym sezonie przebijał barierę dziesięciu bramek w sezonie. Dzięki temu zadebiutował również w reprezentacji Hiszpanii, w której do tej pory wystąpił dwukrotnie.

W sezonie 2023/2024 stracił miejsce w wyjściowej jedenastce Realu Betis na rzecz Brazylijczyka Williana Jose. Zimą wypożyczył go Xabi Alonso do Bayeru Leverkusen. Późniejszy mistrz Niemiec potrzebował napastnika, gdyż Patrik Schick dopiero wracał po kontuzji natomiast Victor Boniface również był kontuzjowany.

Celta Vigo przylądkiem niespełnionej nadziei

W galicyjskim klubie Borja Iglesias ma stanowić o sile ataku wraz z Iago Aspasem, który w miarę upływu lat nie jest już w stanie sam ciągnąć na plecach klubu z Vigo. Celta od lat notuje powolny spadek w hierarchii hiszpańskiego futbolu – jeszcze w sezonie 2020/2021 zajęła ósme miejsce w La Liga. Kolejne sezony to odpowiednio jedenaste, trzynaste i czternaste miejsce. 31-letni napastnik, który w kwietniu zdobył mistrzostwo Niemiec ma zmienić ten stan rzeczy.

O 🐼 xa está aquí 🩵 pic.twitter.com/fkUzWzYVxA — RC Celta (@RCCelta) July 22, 2024

Celta Vigo od lat jawi się jako przylądek, do którego trafiają niespełnione talenty europejskiego futbolu. W kadrze zespołu znajdują się obecnie m.in.

Iago Aspas, który nie poradził sobie w Liverpoolu i zanotował przeciętny sezon w Sevilli

Óscar Mingueza – wychowanek FC Barcelony

Javier Manquillo – który nie radził sobie w Liverpoolu i Newcastle United

Carles Pérez – wychowanek FC Barcelony, który odbił się od AS Romy

Jonathan Bamba – francuski skrzydłowy o którego swego czasu biły się potęgi a zakotwiczył w Galicji

Franco Cervi – niegdyś uważany za spory talent argentyńskiego futbolu

Gonçalo Paciência – Portugalczyk, który zapowiadał się na świetnego napastnika, ale od lat nie może znaleźć swojego miejsca w świecie

fot. PressFocus