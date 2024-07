Liverpool dopina transfer gwiazdy azjatyckiego futbolu

Według informacji podawanych przez japońskie media transfer Takefusy Kubo z Realu Sociedad do Liverpoolu jest na ostatniej prostej. Japończyk ma dołączyć do „The Reds” za kwotę około 65 milionów euro co uczyni go najdroższym Azjatą w historii futbolu.

Liverpool sprowadzi kolejnego Japończyka

„The Reds” przechodzą przez okres sporych zmian. Z klubem rozstał się już trener Jurgen Klopp, którego zastąpił były opiekun Feyenoordu Rotterdam Arne Slot. Już kilka tygodni przed zakończeniem sezonu Liverpool poinformował o odejściu wraz z końcem czerwca Thiago Alcantary i Joela Matipa. Umowy zawodników z klubem wygasały z dniem 30 czerwca, więc obaj piłkarze opuścili Anfield na zasadzie wolnego transferu.

Według japońskiego „Sponichi Annex” pierwszym transferem nowego szkoleniowca będzie Takefusa Kubo. Japończyk stanowił o sile ofensywnej Realu Sociedad w dwóch ostatnich sezonach i wyrósł na gwiazdę ligi. Szczególnie udany był dla niego sezon 2023/2023, w którym zdobył dziewięć bramek i siedem asyst. W poprzedniej kampanii delikatnie obniżył loty, lecz wciąż był wyróżniającym się zawodnikiem.

Takefusa Kubo then 🤔 What we thinking? pic.twitter.com/7ZRevTeEta — The Redmen TV (@TheRedmenTV) July 22, 2024

Jeśli transfer dojdzie do skutku (a wiele na to wskazuje) Takefusa Kubo będzie drugim obywatelem kraju kwitnącej wiśni w Liverpoolu. Na Anfield Road od roku występuje defensywny pomocnik Wataru Endo – panowie doskonale znają się z reprezentacji Japonii.

Real Madryt sporo zarobi

Klauzula odstępnego w kontrakcie zawodnika wynosi 60 milionów euro. Takefusa Kubo trafił do Realu Sociedad z Realu Madryt, który zapewnił sobie 50% od kwoty zysku przy okazji kolejnego transferu Japończyka. „Królewscy” sprzedali swojego zawodnika za 6 milionów euro w związku z czym 50% zysku przysługujące z tytułu umowy pomiędzy klubami wyniesie 27 milionów euro. Kubo to nie jedyny piłkarz, który opuści Real Sociedad w tym okienku. O krok od transferu do Atletico Madryt jest środkowy obrońca Robin Le Normand.

🚨 JUST IN: Liverpool are ready to pay Takefusa Kubo's release clause of €60m. Real Madrid will receives 27 MILLION EUROS, if the deal goes through. @diarioas 🇯🇵 pic.twitter.com/PjWBBras8Z — Madrid Zone (@theMadridZone) July 22, 2024

Prawy skrzydłowy mogący występować również na pozycji ofensywnego pomocnika stanie się tym samym nie tylko najdroższym reprezentantem Japonii, ale również najdroższym Azjatą. Dotychczas najdrożej sprzedanym Japończykiem był Shoya Nakajima, który przeniósł się z Portimonense do Al-Duhail SC za kwotę 35 milionów euro. Z kolei najdroższym zawodnikiem z Azji jest Kim Min-Jae, który z Napoli do Bayernu Monachium w lipcu 2023 roku przechodził za 50 milionów euro.

fot. PressFocus