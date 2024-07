Real Madryt znowu przeszedł do historii

Real Madryt w poprzednim sezonie przeszedł do historii z powodu wygrania 15-stego pucharu Champions League. Teraz legendarny klub pisze nową kartę w dziedzinie biznesu. Otóż prezes Florentino Perez poinformował, że „Los Blancos” jako pierwsi w historii przekroczyli rekordowy przychód – miliard euro. Nikt inny wcześniej nie zbliżył się do takiej kwoty.

Poprzedni sezon

Wydawało się, że sezon 2023/24 może być przejściowym dla klubu. W końcu latem 2023 roku odeszli tacy zawodnicy jak Karim Benzema i Marcos Asensio. Może i Hiszpan już nie odgrywał znaczącej roli, tak jednak Benzema wciąż znakomicie funkcjonował w tercecie z Rodrygo i Viniciusem Jr. Odchodził jako zdobywca Złotej Piłki za 2022 rok, a w całym swoim sezonie w barwach Realu strzelił 31 goli.

Okazało się, że ostatnie miesiące były kapitalne w wykonaniu podopiecznych Carlo Ancelottiego. Najpierw w styczniu w Arabii Saudyjskiej udało się ograć Barcelonę 4:1 i sięgnąć po Superpuchar Hiszpanii. W maju dopięte zostało mistrzostwo La Liga. Natomiast pierwszego czerwca po pokonaniu Borussii Dortmund 2:0, udało się wygrać 15. puchar Champions League. To już samo w sobie jest historycznym wynikiem. Teraz, gdy jeszcze przyszedł Kylian Mbappe, poziom sportowy i marketingowy w klubie podniósł się kilkukrotnie. To oczywiście spowodowało, że dochody klubu również się zmieniły znacząco na plus.

Real Madryt ma rekordowe przychody

Sukcesy sportowe to nie tylko puchary. To także pieniądze, jakie otrzymuje i zarabia klub i jakim cieszy się wizerunkiem na świecie. Na budżet składają się m.in. dochody ze sprzedaży biletów i karnetów, kupno koszulek i gadżetów sygnowanych logiem oraz premie za wyniki sportowe. Real Madryt właśnie poinformował jakie przychody uzyskał za poprzedni sezon. Te są kosmiczne.

Cały przychód za poprzedni sezon wyniósł 1.07 miliarda euro. Dla porównania, rok wcześniej ta kwota oscylowała w 843 miliony euro. Mamy do czynienia ze wzrostem aż o 27% (!). Ze sprawozdania opublikowanego przez Real Madryt wynika, że po opodatkowaniu zysk wyniósł 16 milionów euro.

Na taki przychód złożyły się wyczyny nie tylko piłkarzy. Znakomite wyniki osiągali też w ostatnich miesiącach koszykarze. Ci w poprzedniej kampanii wygrali mistrzostwo ligi ACB, Superpuchar i Puchar Hiszpanii oraz zagrali także w finale Euroligi, w którym ostatecznie ulegli greckiemu Panathinaikosowi.

Duże zyski klubowi przyniosła też renowacja Santiago Bernabeu. Stadion nie jest jeszcze w stu procentach ukończony, jednak już robi wrażenie. Teraz jego pojemność to 85 tysięcy. Za trzy lata ta arena ma być jedną z głównych podczas mundialu w 2030 roku, który Hiszpania zorganizuje wraz z Portugalią i Maroko. Ważną kwestią są również transfery, jakie wykonywał Real Madryt. Co prawda na poszczególnych transakcjach „Królewscy” za swoich piłkarzy otrzymali zaledwie siedem milionów euro, to jednak nie zostało uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.