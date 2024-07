Legia Warszawa po minionym słodko-gorzkim sezonie 2023/24 wzięła się mocno do pracy pod kątem gry na trzech frontach. Goncalo Feio przygotowuje już zespół pod starcie z walijskim Caernarfon Town w Lidze Konferencji Europy, aby powtórzyć przygodę w rozgrywkach kontynentalnych z poprzedniego sezonu, gdzie ”Wojskowi” rozegrali łącznie 14 spotkań. Klub ze stolicy ogłosił właśnie przybycie Migouela Alfareli, francuskiego napastnika.

Legia oficjalnie z kolejnym transferem

W kuluarach mówiło się nie tak dawno, że warszawski klub celuje w dziewięciu nowych piłkarzy latem. W aktualnie trwającym oknie, ”Wojskowi” podpisali już: Luquinhasa, Marcela Mendesa-Dudzińskiego, Rubena Vinagre, Claude’a Goncalvesa, Kacpra Chodynę, Jean-Pierre’a Nsame oraz Sergio Barcię. Dziś do tego grona dołączył Migouel Alfarela z Bastii.

Migouel Alfarela zagra w koszulce Legii Warszawa! 26-letni francuski napastnik podpisał trzyletni kontrakt z warszawskim klubem. Więcej ➡️ https://t.co/gG37rI03I4 pic.twitter.com/FgDYO6i8e8 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 24, 2024

26-letni piłkarz z Korsyki w minionym sezonie zanotował 12 trafień i dwie asysty w 37 spotkaniach Ligue 2. To kolejny z byłych piłkarzy Paris FC, który trafił do Ekstraklasy w ostatnim czasie – do Jagiellonii trafił w ostatnich dniach Lamine Diaby-Fadiga, głównie znany w Polsce z kradzieży zegarka Kaspera Dolberga w czasie wspólnej gry jeszcze w OGC Nicei.

Francuz już w maju został zaproszony do wizytacji stadionu przy Łazienkowskiej i najbliższego otoczenia. W barwach ”Wojskowych” będzie występować z numerem 17.

Nie tylko transfery ”in”

Z Legii odszedł z kolei Makana Baku. Skrzydłowy przy Łazienkowskiej zanotował zaledwie jedno trafienie w 40 spotkaniach. Niemiecki piłkarz definitywnie rozstał się z ”Wojskowymi” podpisując dwuletnią umowę z Atromitosem. To jego powrót do Grecji – spędził on wiosnę 2024 w OFI Kreta. Z tym klubem był jeszcze niedawno łączony Marek Papszun. Baku trafił do Atromitosu na zasadzie wolnego transferu.

Od kilku dni mówi się także o odejściu z klubu przy Łazienkowskiej Macieja Rosołka – kierunek dla ofensywnego piłkarza to z kolei Piast Gliwice. Tam spotka się ze starym znajomym z Warszawy, Aleksandarem Vukoviciem. Urodzony w Siedlcach 22-latek dla Legii rozegrał 131 meczów i strzelił 17 bramek.

Legia w eliminacjach Ligi Konferencji podejmie w najbliższy czwartek Caernarfon Town z Walii. W pierwszej kolejce ligowej, ”Wojskowi” pokonali Zagłębie Lubin 2:0.

Fot. PressFocus