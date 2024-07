Korona Kielce – Legia Warszawa 28.07 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.71 Korona Kielce - Legia Warszawa Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Korona Kielce – Legia Warszawa. Kolejny piękny okres w świecie sportu, ponieważ wystartowały Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu i będziemy się nimi delektować przez najbliższe dwa tygodnie, a po drugie tydzień temu rozgrywki wznowiła najlepsza liga świata w piłce nożnej – Ekstraklasa! Wielu fanów czekało na ten moment i miejmy nadzieję, że nadchodzący sezon będzie równie nieprzewidywalny.

Pierwsza kolejka bez niespodzianek, czyli faworyci nie zawiedli, co się rzadko zdarza. W niedzielę 28 lipca o godzinie 20:15 na Suzuki Arenie w Kielcach Korona zmierzy się z Legią Warszawa i powalczy o sprawienie niespodzianki. Sprawdź zapowiedź i najlepsze typy na ten mecz.



Korona Kielce – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Korona Kielce rzutem na taśmę utrzymała się w poprzedniej kampanii wygrywając dwa ostatnie mecze ligowe: 2:0 z Ruchem Chorzów oraz 2:1 z Lechem Poznań w stolicy Wielkopolski. Przez większość sezonu tkwili w strefie spadkowej, ale w najważniejszym momencie się wydostali. Na razie jednak nie widać, żeby zespół wyciągnął jakiekolwiek wnioski, bo podopieczni Kamila Kuzery fatalnie wystartowali w Szczecinie przegrywając z Pogonią 0:3 znajdują się na ostatnim miejscu. Każdy ma nadzieję, że na tle legionistów będą chcieli się zrehabilitować i wygrać przed własną publicznością w nowym sezonie. Jako drużyna na Pomorzu spisali się fatalnie i co do tego nie ma jakichkolwiek wątpliwości, można tylko pochwalić poszczególnych zawodników: mowa o wejściu Martina Remacle oraz Wiktora Długosza ożywiło momentami grę w ich wykonaniu. Jednak indywidualne akcję nie wniosły właściwie nic, by poprawić wynik gry. Ale trzeba przyznać, że Korona miała swoje sytuacje podbramkowe, ale napastnik Yevgeniy Shikavka marnował te okazje perfekcyjnie. Kluczem do lepszej gry w obronie jest postawa stoperów: Trojaka oraz Malarczyka, bo ta dwójka niestety popełniała mnóstwo błędów. Szkoleniowiec stwierdził, że przeanalizowali ten mecz i wyciągnęli odpowiednie wnioski, co pokażą w najbliższym meczu.

Legia Warszawa natomiast chce wrócić na sam szczyt Ekstraklasy i odzyskać tytuł mistrzowski. Na inaugurację wygrali z Zagłębiem Lubin 2:0 i ten wynik odzwierciedlał grę obu stron. W czwartek legioniści grali w eliminacjach Ligi Konferencji Europy i pokonali aż 6:0 walijskie Caernarfon, więc rywal niezbyt wymagający. Trzy gole Marca Guala, ale także wspólny język z Kramerem może zapowiadać tylko jedno. Jeśli tylko defensywa zespołu z Kielc chociaż przez chwilę straci z oczy duet napastników mecz może zakończyć się istną deklasacją.

Korona jednak w przeszłości pokazywała, że potrafi strzelać Legionistom i to w jakiej formie by nie była. Ja tutaj gram opcję: obie drużyny strzelą gola po kursie 1.71 w Totalbet.

Statystyki na typy bukmacherskie Korona Kielce – Legia Warszawa

W pierwszej kolejce Legia wygrała z Zagłębiem 2:0, natomiast Korona przegrała 0:3 z Pogonią Szczecin

Na pięć ostatnich pojedynków bezpośrednich dwa razy wygrywała Legia, dwa razy padał remis i raz górą była Korona

W czterech przypadkach pokrywał się BTTS

Przewidywane składy Korona Kielce – Legia Warszawa