Everton zgarnia objawienie sezonu Ligue 1

Everton w ostatnich miesiącach ma za sobą wiele perturbacji – poza nieudanymi negocjacjami w sprawie zakupu klubu przez fundusz 777 Partners z Miami, upadły też rozmowy w tym samym temacie co do Friedkin Group – właściciela AS Romy i AS Cannes. Kibice 'The Toffees” mogą jednak poczuć na chwilę ulgę, gdyż klub (jeszcze) z Goodison Park ściąga czołowego stopera ligi francuskiej i za razem jej objawienie – Jake’a O’Briena z Olympique’u Lyon.

Jake O’Brien w minionym sezonie Ligue 1 był w swoim debiutanckim sezonie w jakimkolwiek kraju w najwyższej lidze. Wszedł z buta do kadry pełnej problemów drużyny i stał się jej nienaruszalnym filarem, porównywalnym w hierarchii do nawet Alexandre’a Lacazette’a. Teraz zasili on Everton.

