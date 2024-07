Reprezentantki Kanady w piłkę nożną fatalnie rozpoczęły igrzyska olimpijskie we Francji. Można powiedzieć jednak, że na własne życzenie. Sztab szkoleniowy tamtejszej kadry postanowił… szpiegować swoje rywalki. W efekcie Kanada została bardzo surowo ukarana.

Igrzyska olimpijskie 2024 we Francji jeszcze na dobre się nie rozkręciły, a już mamy do czynienia z pierwszymi skandalami. Już pierwszego dnia turnieju piłkarskiego szkoleniowiec reprezentacji Argentyny Javier Mascherano wyjawił, że jego drużyna została okradziona podczas jednego z treningów.

Teraz na światło dzienne wyszła kolejna afera. Tym razem zamieszana w nią jest kobieca reprezentacja Kanady, ale na własne życzenie. Sztab postanowił szpiegować reprezentantki Nowej Zelandii – czyli ich pierwszych grupowych rywali – podczas ich sesji treningowej. Użyto drona, którego operatorem był 43-letni analityk pracujący dla Kanady (potem okazało się, że nie był on oficjalnym pracownikiem). Latające urządzenie podczas treningu dostrzegły zawodniczki Nowej Zelandii.

"It's embarrassing for Canada, and there should be more consequences for them."

The Morning Footy crew weigh in on two incidents involving Canadian staff members flying drones over New Zealand's practice and what should come next for the reigning gold medalists 🇨🇦 pic.twitter.com/9ZeykuYTQK

— Attacking Third (@AttackingThird) July 24, 2024