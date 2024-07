Rennes w aktualnym oknie transferowym działa zarówno na rynku przychodzącym, jak i wychodzącym. Potrzeba czystek, aby znów pomyśleć o europejskich pucharach, w czym pomóc ma praca nowego dyrektora sportowego, Freda Massary, byłego współpracownika Paolo Maldiniego w Milanie w roli dyrektora sportowego. Klub z Bretanii dopina aktualnie pozyskanie stopera i będzie nim Leo Ostigard z SSC Napoli. Rennes nie próżnuje na rynku!

Rennes z kolejnym skalpem – to mistrz Włoch

Klub z południa Włoch za swojego stopera otrzyma siedem milionów euro. Pod Wezuwiuszem spędził on dwa sezony – w pierwszym z nich świętował on historyczne, bo pierwsze w erze post Diego Maradona mistrzostwo Włoch. Dla klubu ze Stadionu San Paolo było to pierwsze po 33 latach zdobycie najważniejszego klubowego lauru w kraju.

Ostigard do Włoch trafił w styczniu 2022 roku. Nie był on w Brighton uważany za piłkarza potrzebnego, nigdy zresztą nie zaliczył w pierwszej ekipie ”Mew” debiutu. Początkiem tamtego roku trafił on do Genui – konkretnie do najstarszego klubu we Włoszech, Genoi CFC. Tam w debiucie trafił na San Siro w Coppa Italia z Milanem. Wiosenna runda w jego wykonaniu nie przeszła bez echa i utrzymał się na poziomie Serie A, zatem pozyskało go SSC Napoli.

Tam z drużyną Luciano Spallettiego dokonali nieprawdopodobnej rzeczy – po 33 latach odzyskali tytuł mistrzów kraju i dotarli do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Mimo historycznego osiągnięcia, niedosyt pozostał wtedy (z racji błędu w rewanżu Szymona Marciniaka) i teraz. Ostigard jednak robił u włoskiego trenera za stopera numer cztery. Podstawową parę tworzył duet Kim – Rrahmani, a pierwszym rezerwowym był Juan Jesus. Norweg zagrał zaledwie w siedmiu ligowych meczach, co przełożyło się na 417 minut.

Conte ma inne plany

W ostatnim sezonie Napoli zajęło dopiero 10. miejsce, co poskutkowało zatrudnieniem na trenera drużyny Antonio Conte, Giovanniego Manny w funkcji dyrektora sportowego oraz zrobieniem porządków w składzie. Nowy dyrektor sportowy Rennes, Fred Massara, pamiętał jednak o zawodniku. Będzie on kolejnym nowym piłkarzem klubu zaraz po choćby Albercie Gronbaeku czy Glenie Kamarze.

24-letni Leo Ostigard w minionym sezonie występował już dużo częściej. Zagrał w 32 spotkaniach i zanotował dwa trafienia. Jesienią wskoczył do składu wobec kontuzji Amira Rrahmaniego oraz Juana Jesusa dokładnie w tym samym czasie. Stworzył więc trochę eksperymentalną parę z nowym nabytkiem, Natanem. Brazylijczyk miał być następcą Kima, a grał tak przeciętnie, że później już rzadko podnosił się z ławki. Norweg dużo lepiej swoją pozycję obronił. Patrząc na liczbę minut Leo Ostigarda, to zajął on pod tym względem 11. miejsce w SSC Napoli w sezonie 2023/24.

Fim de jogo Napoli 2 X 3 Real Madrid 🔵⚽️: Ostigard e Zielinsk (p)

⚪️⚽️: Vini jr, Bellingham e Meret contra pic.twitter.com/INSnkuexAn — Central do Italiano🇮🇹🇧🇷 (@Centraldaitalia) October 3, 2023

Jego bilans w SSC Napoli to trzy gole w 43 meczach. Dwa z nich miały miejsce w Lidze Mistrzów – odpowiednio z Rangersami oraz Realem Madryt. To reprezentant Norwegii, dla której wystąpił 23 razy i zanotował jedno trafienie. Ostigard charakteryzuje się bezpardonowym, bezpośrednim i ostrym stylem gry. Antonio Conte ma już swoją wizję, w której nie widzi Norwega, a kluczowym punktem defensywy chce uczynić Alessandro Buongiorno. Pozyskał także innego stopera – Rafę Marina.

Fot. PressFocus