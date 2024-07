Watford pozyskał talent z Fluminense

Watford FC, który występuje na poziomie Championship, sprowadza młody talent z Brazylii. Jak informuje Fabrizio Romano, 19-latek z Fluminense Kayky Almeida przenosi się na Vicarage Road. Władze „Szerszeni” postanowiły również, że młody defensor powędruje wpierw na wypożyczenie do Belgii.

Watford idzie po młodego Brazylijczyka

Watford nigdy nie słynął z transferów gwiazd. Często byliśmy świadkami, że sprowadzali do siebie młode talenty. W ostatnich latach najczęściej byli to Brazylijczycy, którzy później zaistnieli w europejskiej i światowej piłce. Nie inaczej może być tym razem.

Fabrizio Romano właśnie poinformował, że „Szerszenie” sprowadzą z Fluminense 19-latka Kayky’ego Almeidę. Zanim on trafi do Anglii, to ma się udać na wypożyczenie do Belgii by nabrać doświadczenia i obycia w europejskiej piłce. Włoski newsman informuje też, że piłkarz przeszedł już testy medyczne. Nie można też wykluczyć wypożyczenia do Udinese, które także jest własnością rodziny Pozzo i często służy jako „kanał przerzutowy” pomiędzy klubami. Nie tak dawno było tak z Gerardem Deulofeu czy Marvinem Zeegelaarem.

🟡⚫️ Understand Watford have just completed deal to sign Brazilian defender Kayky Almeida, medical also done today. 2005 born Brazilian talent will sign at Watford from Fluminense and then could be loaned out to Belgium. 👀🇧🇷 pic.twitter.com/5HCPaFcvXw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024

Kayky jak na razie głównie grywał w drużynie Fluminense do lat 20. Udało mu się zadebiutować w pierwszej ekipie w styczniu, jednak zaliczył wówczas tylko minutę w pojedynku przeciwko Portuguesa RJ. Teraz wyruszy do Europy, by być może stać się nową gwiazdą.

Watford umie w Brazylijczyków

Kayky Almeida nie będzie pierwszym w historii Brazylijczykiem w barwach Watfordu, który przybył z Fluminense. W przeszłości było ich kilku, którzy dzięki dobrej grze w tym klubie zapracowali sobie na transfer do lepszych drużyn. Wystarczy wspomnieć o Richarlisonie. 27-latek trafił do Watfordu w 2017 roku z Fluminense. Napastnik dla „Szerszeni” rozegrał tylko jeden sezon. Już po roku przeszedł do Evertonu. Watford zarobił na tym transferze ponad 20 milionów euro. Dziś Richarlison reprezentuje barwy Tottenhamu oraz jest 48-krotnym reprezentantem Brazylii.

Innym przykładem wypromowania się w Watfordzie jest Joao Pedro. Na Vicarage Road przybył w 2020 roku. Grywał tam przez 3 lata na tyle dobrze, że Brighton kupił piłkarza za prawie 35 milionów euro.

Był to rekord transferowy w wykonaniu „Mew”. Wydawało się, że to dość bardzo odważny ruch, ale jak się później okazało, był to strzał w dziesiątkę – 20 bramek w 40 meczach to dorobek znakomity jak na piłkarza strzelającego w trzech różnych rozgrywkach z podobną klinicznością. Dziewięć razy trafił w Premier League, sześć razy w Lidze Europy, a także pięć w FA Cup.

W poprzednim sezonie na wypożyczeniu pod Londynem przebywał inny Brazylijczyk, Matheus Martins. W 2023 roku został on kupiony przez Udinese. Tam do tej pory nie udało mu się zadebiutować, dlatego poprzedni sezon spędził w Anglii. Szło mu tam całkiem nieźle. Koniec końców zdecydował się jednak na powrót do Brazylii, gdyż Botafogo postanowiło dokonać transferu za 10 milionów euro.

Fot. Screen YouTube/ Watford