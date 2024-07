Kamil Kuzera nie jest już trenerem Korony Kielce

Znamy już pierwszego trenera, który pożegnał się z posadą w tegorocznym sezonie PKO BP Ekstraklasy. To Kamil Kuzera, który nie jest już trenerem Korony Kielce. Jakie są powody odejścia byłego już szkoleniowca świętokrzyskiego klubu? Wiele wskazuje na potrzebę znalezienia kozła ofiarnego całej sytuacji w drużynie.

Duże zmiany w Koronie Kielce. Trenerem tego klubu nie jest już Kamil Kuzera. 41-letni szkoleniowiec został zwolniony z funkcji szkoleniowca „Złocisto-Krwistych”. Po dwóch kolejkach Ekstraklasy drużyna z województwa świętokrzyskiego zajmuje ostatnie osiemnaste miejsce w ligowej tabeli. Bilans bramkowy 0-4 też nie brzmi dobrze jednak Korona grała z czołowymi drużynami ligi w poprzednim sezonie, czyli Pogonią Szczecin oraz Legią.

Ciężko uwierzyć w to, że dwa przegrane spotkania w pierwszych kolejkach z wysoko usytuowanymi rywalami były przyczyną zwolnienia Kuzery. W ostatnich tygodniach w gabinetach dyrektorskich Korony nastąpiły duże zmiany. Z klubu odszedł prezes Łukasz Jabłoński, a także dyrektor sportowy i legenda kieleckiej drużyny Paweł Golański. Zastąpili ich odpowiednio Karol Jakubczyk (p.o. prezesa) oraz Paweł Tomczyk, były dyrektor sportowy Rakowa Częstochowa. W tym można upatrywać zmianę szkoleniowca. Zarówno prezes Jabłoński, jak i dyrektor Golański mocno popierali Kuzerę.

Zwolnienia trenera można też śmiało (a może i przede wszystkim) upatrywać w jednej z jego wypowiedzi. Kuzera podczas jednej z konferencji prasowej dość dosadnie i bez ogródek powiedział, że transfery przeprowadzone przez Tomczyka są niewystarczające, a dotychczasowi nowi zawodnicy, którzy zostali sprowadzeni latem – nadają się na uzupełnienia składu.

Nie odbierajmy tego tak, że oni od razu wchodzą i są lepsi od tych, których mamy. W takich realiach się obracamy. Nawet jeśli dojdą do formy to nadal są dla nas niewiadomą. Ja bardzo ostrożnie podchodzę do deklaracji, bo może tak być, że ci zawodnicy mogą być wzmocnieniem, ale może być tak też, że nie (…) Ja mówiłem już na poprzedniej konferencji – z tych siedmiu transferów ile to transfery topowe. To nie są transfery topowe, to są uzupełnienia i to trzeba jasno powiedzieć.