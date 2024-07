Arsenal traci supertalent. Odchodzi do największego rywala

Chido Obi Martin nie jest już zawodnikiem akademii Arsenalu. Król strzelców poprzedniego sezonu rozgrywek Premier League U18 przeniósł się do jednego z największych rywali ”Kanonierów” – Manchesteru United. To kolejny młodzieżowy zawodnik Arsenalu, który w ostatnim czasie opuścił Hale End.

Arsenal traci superstrzelca

Chido Obi Martin do akademii Arsenalu dołączył w 2022 roku z duńskiego Kjøbenhavns Boldklub, ale dopiero w poprzednim sezonie zrobiło się o nim naprawdę głośno. W 18 meczach sezonu 2023/24 Premier League U18 strzelił aż 32 goli, co dało mu koronę króla strzelców. Aż sześć meczów kończył min. z hat-trickiem.

Trzy gole strzelał w jednym meczu Southampton i Chelsea, a po cztery bramki ”zapakował” Fulham i Crystal Palace. W meczu z West Hamem strzelił pięć goli, ale absolutny rekord pobił w meczu z Norwich. Arsenal wygrał to spotkanie aż 9:0, a Chido Obi Martin strzelił aż siedem goli. Ustanowił on tym samym absolutny rekord rozgrywek Premier League U18.

🔴⚪️ Arsenal gem Chido Martin Obi has scored 7 (!) goals in 64 minutes for the U18s vs Norwich. Obi’s just 16 years old and he has scored 28 goals in last 16 games — here stats from last 9 reported by @jeorgebird. 1 goal v Brighton

0 goals v Fulham

4 goals v Crystal Palace

4… pic.twitter.com/FdNki5d5uY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2024

Kiedy w listopadzie 2023 roku strzelił dziesięć goli w wygranym przez Arsenal U16 14:3 meczu z Liverpoolem, Mikel Arteta zaprosił go na trening pierwszego zespołu. Wcześniej zaliczył także występy w drużynach do lat 19 i 21, więc już w wieku 15 lat poszczycić się treningami z pierwszym zespołem oraz drużynami U21, U19 i U18.

”Daily Mail Sport” informował, że Arteta rozmawiał z zawodnikiem na temat jego rozwoju i drogi do pierwszego zespołu. Z kolei środowisko piłkarza liczyło na przeniesienie 16-latka już teraz do drużyny U21 zamiast kontynuowania gry w młodszych kategoriach wiekowych. Brak porozumienia w tej sprawie z klubem przyczynił się do odejścia Chido Obiego z akademii Arsenalu. 29 lipca zawodnik ogłosił na swoim Instagramie rozstanie z ”Kanonierami”.

🚨OFFICIAL: Chido Obi Martins has announced his departure from Arsenal on Instagram. pic.twitter.com/YDJwvcugxz — Arsenal Extra (@TheArsenalExtra) July 29, 2024

W przestrzeni publicznej pojawiały się także informacje o odrzuceniu przez niego oferty pierwszego profesjonalnego kontraktu, na mocy którego miał zarabiać 15 tysięcy funtów tygodniowo. ”Daily Mail” twierdzi jednak, że jego odejście z Arsenalu nie było spowodowane kwestiami finansowymi.

Chęć przechwycenia utalentowanego napastnika od razu wyraził jeden z największych rywali Arsenalu – Manchester United. ”Czerwone Diabły” miały zaoferować zawodnikowi 30 tysięcy funtów tygodniowo, a ten przystał na tę propozycję. Według Fabrizio Romano kluczową rolę w tym transferze odegrał nowy asystent Erika ten Haga – Ruud van Nistelrooy, który rozmawiał z Chido Obim o planie na jego rozwój.

🚨 Ruud van Nistlerooy was key in Chido Obi Martin’s decision to join Manchester United. Van Nistelrooy spoke to the player about his development plan. #MUFC [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/BTGXo7pkP6 — mufcmpb (@mufcMPB) July 30, 2024

To kolejne w ostatnim czasie odejście wychowanka Arsenalu z tego klubu. Za 35 milionów funtów do Fulham został sprzedany Emile Smith Rowe, który po dobrym wejściu do pierwszego zespołu Arsenalu został zahamowany przez kontuzje. Kilka tygodni wcześniej do Brighton przeniósł się 19-letni skrzydłowy rezerw Arsenalu – Amario Cozier-Duberry, a do Luton jego kolega z drużyny U21- występujący na prawej obronie Reuell Walters.