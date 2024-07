Troyes zostaje w Ligue 2 – dalsze skutki upadku Girondins Bordeaux

ESTAC Troyes będzie beneficjentem zniknięcia Girondins Bordeaux z piłkarskiej mapy Francji. Klub, który w poprzednim sezonie spadł do trzeciej ligi zajmie miejsce ”Żyrondystów” w rozgrywkach Ligue 2. Bordeaux może zaś pozostać na trzecim poziomie rozgrywkowym, jeśli przedstawi budżet na grę w Championnat National.

Troyes za „Żyrondystów”

W ostatnich tygodniach jest niesamowicie głośno wokół Girondins Bordeaux. Jednak nie z powodu ciekawych transferów, czy też ruchów strategicznych. Każdy śledzący francuski futbol wiedział, w jak słabej sytuacji finansowej jest ten klub, a przed tym sezonem „miarka się przebrała”. W ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o degradacji Bordeaux na trzeci poziom rozgrywkowy. Niedługo później ”Żyrondyści” stracili status profesjonalnego klubu, który mieli od 1937 roku.

Zaznaczmy, że mówimy o klubie, który zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii francuskiej piłki. Bordeaux to piąty najbardziej utytułowany francuski klub i zarazem sześciokrotny mistrz kraju. Historię tego spektakularnego upadku również szczegółowo opisywaliśmy. Jednak nie sposób nie dodać, że do takiego obrotu spraw przyczynił się aktualny, znienawidzony prezes – Gerard Lopez.

W gąszczu tych negatywnych informacji jest jednak światełko w tunelku. Sąd Handlowy w Bordeaux wyraził zgodę na postępowanie naprawcze. Jednak aby przyniosło ono skutek, przed władzami klubu jeszcze sporo pracy, ponieważ już 1 sierpnia muszą przedstawić budżet, który zapewni możliwość gry w rozgrywkach trzeciej ligi.

🔴 CO DALEJ Z GIRONDINS DE BORDEAUX po dzisiejszej decyzji Sądu Handlowego? ◾️Wszystkie długi klubu (ok. 90M€) zostają zamrożone, a rozpoczynający się okres obserwacji, trwający od sześciu do osiemnastu miesięcy, należy wykorzystać do wynegocjowania z wierzycielami umorzenia… pic.twitter.com/jlphjKgWs6 — Girondins Polska 🇵🇱 (@GirondinsPolska) July 30, 2024

Troyes pozostaje w Ligue 2

Ostatni sezon zdecydowanie nie poszedł po myśli Troyes. Spadkowicz z Ligue 1 zakończył rozgrywki Ligue 2 na otwierającym strefę spadkową 17. miejscu. Do ostatniego bezpiecznego miejsca tracili na koniec rozgrywek aż pięć punktów. Wydawało się, że Troyes po raz pierwszy od 13 lat znajdzie się na trzecim poziomie rozgrywkowym, ale na skutek degradacji Bordeaux jedno miejsce w Ligue 2 pozostało wolne. Dlatego też Troyes pozostało na zapleczu ekstraklasy dzięki zajęciu ”pierwszego miejsca” w strefie spadkowej.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐥𝐮𝐛 L'ESTAC a pris connaissance de la communication ce jour de la Ligue de Football Professionnel validant notre budget pour la Ligue 2 BKT. Avec cette décision, l'ESTAC est repêchée en Ligue 2 BKT pour la saison 2024-2025. Nous prenons la… pic.twitter.com/OhQzLIe06u — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 30, 2024

Troyes na pewno cieszy fakt pozostania na poziomie Ligue 2, lecz wszyscy w klubie na pewno woleliby utrzymanie przez boisko, a nie ”zielony stolik”. Szczęśliwy spadkowicz wyraźnie zaznaczył w swoim oświadczeniu, iż cały czas łączy się z Girondins Bordeaux, by w przyszłości ten zasłużony klub był w stanie się odrodzić i znów stanąć na nogi. Dodano również, że dzięki decyzji o powrocie do Ligue 2, klub natychmiast przystępuje do budowania drużyny, która pozwoli im na walkę o utrzymanie w następnym sezonie.

fot. PressFocus